ANIL SURAL'A BÜYÜK ONUR

Yeni Çağrı Gazetesi / Washington DC

ABD'nin başkenti Washington DC yaklaşık 5 senedir gazetecilik yapan Anıl Sural'ı Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser gazetecilik çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Önce Vatan Gazetesi Washington Temsilcisi olarak görev yapan Anıl Sural'ın 1 sene önce yayınlanan Neden Geldim Amerika'ya - Amerika'da İz Bırakan Türkler kitabından dolayı tebrik yazısı gönderdi.

Başkan Muriel Bowser "Bu önemli kitapta yaşamın her kesiminden olağanüstü insanların hikayelerini paylaştınız. Türkiye'den ABD'ye göç eden bilim insanlarından, sporculara, sanatçılara yer verdiniz " ifadelerini kullandı.

Alanında ilk olan kitabı tebrik eden Washington DC Belediye Başkanı Bowser, Sural'ı başkentliler adına tebrik ederek nice başarılar diledi.

Ünlü isimler yer alıyor

32 Amerikalı Türk'ün başarı ve göçmenlik hikayelerinim kaleme alınan eserde Dr. Mehmet Öz'de NBA'deki basketbolcu Furkan Korkmaz'a, Indiana eyaletinin en başarılı iş adamları arasında yer alan Ersal Özdemir'den ünlü sanatçı Mehmet Ali Sanlıkol'a farklı hayat hikayeleri yer alıyor.

2. baskısı satışta bulunan kitap büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Anıl Sural kimdir?

11 Ağustos 1990 Amasya doğumludur. Sırasıyla Diyarbakır, Karabük, Sakarya, Orlando, Trieste, İstanbul ve Chicago’da yaşadı. Şu an ABD’nin başkenti Washington DC’de yaşamaktadır. 2013 yılında İstanbul Okan Üniversitesi’nin Uluslararası İlişkiler (İngilizce) ve İşletme (İngilizce) bölümlerinden burslu çift anadal yaparak onur derecesi ile mezun oldu. Florida’nın Orlando şehrinde Disney'in International Collage Program'ında yer aldı. Sural, 2011 yılında İtalya'daki Trieste Üniversitesi'nde Erasmus değişim öğrencisi olarak Ekonomi Fakültesi'nde çalışmalar yaptı. "Dış kaynak kullanımı gelişmekte olan ülkeler için şans mı yoksa sömürü mü?" başlıklı tez çalışmasını tamamladı. 2019 yılında ise Washington Bay Atlantic Üniversitesi’nden MBA – Girişimcilik yüksek lisansını yüksek onur derecesiyle tamamladı.

Medya sektörüne 2005 yılında henüz on beş yaşındayken Fenerbahçe Televizyonu'nda program asistanı olarak başladı. FB TV’deki ilerleyen süreçte muhabir oldu. Sonraki yıllarda farklı televizyon kanallarında çeşitli alanlarda çalıştı. Radikal ve Milliyet gazetelerinde gündemle ilgili özel röportajlar gerçekleştirdi. Sural, 2016 yılından beri Önce Vatan gazetesi ABD temsilcisi olarak görev yapmakta, ayrıca Türk televizyonlarına ABD gündemini aktarmayı sürdürmektedir. Türkiye’de pek çok lisede konferanslara katılarak kariyer günlerinde gençlerin sorularını yanıtladı. Anıl Sural’ın Beyaz Saray, ABD Kongresi, ABD Dışişleri Bakanlığı, Pentagon (ABD Savunma Bakanlığı), Birleşmiş Milletler ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nden (NATO) basın kartları bulunmaktadır. Ayrıca Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Amerikan Basketbol Ligi (NBA), Amerikan Futbol Federasyonu’ndan akreditesi vardır.

Haber: Gurur AKOSMAN