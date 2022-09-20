Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 27
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.241,44
ALTIN
982,31
DOLAR
18,31
STERLİN
20,98
EURO
18,34
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi Alacak
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi...
Akharım Belediyesi Sürekli İşçi alacak
Akharım Belediyesi Sürekli İşçi...
İstanbul Gelişim Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi Araştırma...
Galatasaray Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel alıyor
Galatasaray Üniversitesi 3 Sözleşmeli...

Bakan Kurum, BM Habitat İcra Direktörü Sherif ile görüşerek niyet mektubu imzaladı

20 Eylül 2022 Salı 14:55
Bakan Kurum, BM Habitat İcra Direktörü Sherif ile görüşerek niyet mektubu imzaladı

ABD - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) 77’nci Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu ABD’nin New York kentinde BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sherif ile bir araya gelerek yapılacak iş birliği alanlarında konuştu ve niyet mektubu imzaladı. İkili ayrıca 3 Ekim’de Balıkesir’de yapılacak ‘Dünya Habitat Günü’ etkinliklerini de ele aldı.


 

Bakan Kurum, BM 77’nci Genel Kurulu görüşmeleri için bulunduğu New York’ta BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sherif ile bir araya geldi. Bakan Kurum, BM Habitat İcra Direktörü Sherif ile yapılacak iş birliği alanlarında konuşarak niyet mektubu imzaladı. İkili ayrıca 3 Ekim’de Balıkesir’de yapılacak ‘Dünya Habitat Günü’ etkinliklerini de değerlendirdi. Bakan Kurum, burada yaptığı açıklamada, “Birleşmiş Milletler 77’nci Genel Kurul görüşmeleri sırasında BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sherif ile iş birliği alanlarında yapacaklarımızı konuştuk, niyet mektubu imzaladık. 3 Ekim’de Balıkesir’de yapılacak Dünya Habitat Günü etkinliklerini ele aldık" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan KurumBM Habitat İcra Direktörü Sherif
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan çifti, Türkevi'nde açılan atık sergisini gezdi
Erdoğan çifti, Türkevi'nde açılan atık sergisini gezdi
Guterres ve Emine Erdoğan, ‘Sıfır Atık Projesi’ için iyi niyet beyanı imzaladı
Guterres ve Emine Erdoğan, ‘Sıfır Atık Projesi’ için iyi niyet beyanı imzaladı
Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve mevkidaşı Ertuğruloğlu ile görüştü
Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve mevkidaşı Ertuğruloğlu ile görüştü
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans