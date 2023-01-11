Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.948,82
ALTIN
1.137,84
DOLAR
18,79
STERLİN
22,80
EURO
20,16
Satınalma ve Sözleşme Yönetimi Danışmanı Alınacak
Satınalma ve Sözleşme Yönetimi...
Ege Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Ege Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alıyor
Fatih Sultan Mehmet Vakıf...
Yaşar Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alacak
Yaşar Üniversitesi 6 Öğretim...

Biden ofisinde "gizli belgelerin" bulunmasına şaşırdığını ve içeriklerini bilmediğini söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, kişisel ofisinde "gizli belgelerin" bulunduğunu öğrendiğinde şaşırdığını ve belgelerin neler içerdiğini bilmediğini belirterek, avukatlarının yapılması gerekeni yaptığını ifade etti.

11 Ocak 2023 Çarşamba 12:59
Biden ofisinde "gizli belgelerin" bulunmasına şaşırdığını ve içeriklerini bilmediğini söyledi

NEW YORK - Biden, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kuzey Amerika Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldikleri Meksika'nın başkenti Mexico City'de, temaslarının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Washington'daki düşünce kuruluşu Penn Biden Diplomasi ve Küresel Katılım Merkezi'ndeki kişisel ofisinden çıkan gizli belgelere değinen Biden, söz konusu belgeleri avukatlarının kapalı bir kutuda bulduğunu anlattı.

Biden, avukatlarının "yapması gerekenleri yaptıklarını" belirterek, Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi'ne (NARA) haber verdiklerini kaydetti.

"O ofise götürülen belgeler arasında devlet kayıtlarının olduğunu öğrendiğimde şaşırdım ama belgeler içeriğini bilmiyorum." diyen Biden, avukatlarının belgelerle ilgili soru sormamasını tavsiye ettiklerini söyledi.

Biden, kutuların arşiv dairesine teslim edildiğini belirterek, sürecin kısa zamanda biteceğini umduğunu belirtti.

Kuzey Amerika liderlerinden işbirliği mesajı

Joe Biden, Kuzey Amerika ülkeleri olarak ABD, Kanada ve Meksika'nın iş birliği içerisinde karşılaşılan güçlükleri aşmayı hedeflediklerini belirterek, ortak gündemlerinin Kuzey Amerika'yı ekonomik olarak dünyanın en müreffeh, rekabetçi ve dayanıklı bölgesi olarak tutmak olduğunu dile getirdi.

Meksika Devlet Başkanı Obrador'a ABD'ye yasa dışı gelmeye çalışan göçmenlerin geri gönderilmesini kabul edecekleri için teşekkür eden Biden, sınır güvenliği ve göçmenlerin durumunun iyileştirilmesi için birlikte çalışacaklarını vurguladı.

Kanada Başbakanı Trudeau da üç ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılalarının toplamının Avrupa Birliği'nden (AB) daha büyük olduğuna dikkati çekerek, birlikte ekonomik büyümeye işaret etti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump dönemini kastederek, birkaç yıl önce üç ülkenin ortaklığının sorgulandığını söyleyen Trudeau, serbest ve adil ticaret ile bugün birlikte daha güçlü olduklarının altını çizdi.

Meksika Devlet Başkanı Obrador da Biden'ın sınıra uzun süredir duvar inşa etmeyen ilk ABD başkanı olduğunu ifade ederek, kendisine teşekkür etti.

Diğer taraftan Meksika'nın güneydoğusunda herhangi bir göç merkezi kurmayı düşünmediklerini kaydeden Obrador, mülteciler için sağlık ve gıda yardımında bulunacaklarını duyurdu.

Obrador, üç ülke arasında mülteci krizinden ekonomiye, iklim konularından güvenliğe kadar birçok konuda üç ülkenin işbirliği mesajını yineledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BidenABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pentagon, Ukrayna askerlerine ABD'de Patriot eğitimi verecek
Pentagon, Ukrayna askerlerine ABD'de Patriot eğitimi verecek
Fransız hükümeti emeklilik yaşını 64'e çıkaracak
Fransız hükümeti emeklilik yaşını 64'e çıkaracak
Aliyev, Azerbaycan'da milli savunma sanayisinin yeni döneminin başladığını açıkladı
Aliyev, Azerbaycan'da milli savunma sanayisinin yeni döneminin başladığını açıkladı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans