Çavuşoğlu: Riskler var, krizler var ama beraberinde fırsatlar da var

AZERBAYCAN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile katıldığı Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, “Kendi aramızdaki iş birliğimiz, çevremizdeki sınamalar nedeniyle daha da önem kazandı. Bu gelişmeler beraberinde fırsatları da getiriyor. Riskler var, krizler var ama beraberinde fırsatlar da önümüze çıkıyor” dedi.





Bakan Çavuşoğlu, amacın söz konusu fırsatların değerlendirilmesi olduğunu belirterek, “Dolayısıyla amacımız, bu fırsatları hem ülkelerimizin, halklarımızın ve bölgemizin yararına değerlendirmektir. Tahıl konusunu takip ediyorsunuz. Birleşmiş Milletler ile sorunu çözmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Sürdürülebilir ve güvenli ulaştırma hatlarının ne kadar önemli olduğunu bu krizle bir kere daha gördük. Bu yüzden ulusal ve bölgesel kapasitemizi artırmak için önemli yatırımlar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı, TANAP Boru Hattı gibi projeler, bölgemizin adeta çehresini değiştirdi. Bunları Azerbaycan’la, can Azerbaycan’la birlikte hayata geçirdik. Marmararay, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1911 Çanakkale Köprüsü, Cumhurbaşkanımızın ve Ulaştırma Bakanımızın gayretleriyle bu gibi önemli yatırımları da Türkiye’de biz hayata geçirdik” diye konuştu.





“ZENGEZUR KORİDORU’NU GÜÇLÜ ŞEKİLDE DESTEKLİYORUZ”





Çavuşoğlu, yeni bağlantıların açılmasının bölgeye olumlu yansıyacağını altını çizerek, “Enerji ve enerji altyapısı alanında iş birliğini geliştirmek istiyoruz. Yeni bağlantıların açılması, bölgemize de olumlu yansıyacaktır. Bu bakımdan Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki süreci destekliyoruz. Azerbaycan’ın batı bölgeleriyle Nahçıvan arasında bağlantı sağlayacak Zengezur Koridoru’nu güçlü şekilde destekliyoruz. Koridorun, bir an önce açılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.





“ÜÇ KARDEŞ ÜLKEYİZ”





Bakan Çavuşoğlu, Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan’ın üç kardeş ülke olduğunu vurgulayarak, “Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları formatında ilk defa bugün bir araya geldik. Hem bölgesel meseleleri hem de ulaştırma konularını kendi aramızda değerlendirdik. Görüş alışverişinde bulunduk. Azerbaycan ve Kazakistan’la ikili ilişkilerimizi zaten anlatmaya gerek yok. Üç kardeş ülkeyiz. Her alanda ilişkilerimizi geliştirmek için ikili düzeyde de yoğun çaba sarf ediyoruz. Başta Türk Devletleri Teşkilatı olmak üzere, uluslararası platformlarda da çok yakın iş birliğimiz var. Mevkidaşlarımla sık sık bir araya geliyoruz” dedi.