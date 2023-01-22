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Çin'de bir haftada Kovid-19'a bağlı 12 bin 658 ölüm gerçekleşti

Çin'de geleneksel Ay takvimine göre yeni yıl kutlamasının öncesindeki haftada Kovid-19'a bağlı 10 binden fazla ölüm kaydedildiği bildirildi.

22 Ocak 2023 Pazar 18:04
Çin'de bir haftada Kovid-19'a bağlı 12 bin 658 ölüm gerçekleşti

Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, 13-19 Ocak tarihlerinde virüse bağlı 12 bin 658 ölüm kayıtlara geçti.

Ülkede Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasını takip eden 8 Aralık 2022 ila 12 Ocak 2023 tarihlerinde virüse bağlı 59 bin 938 ölümün görüldüğü belirtildi. Böylece son salgın dalgasında doğrulanan can kaybı sayısı, 72 bin 596'ya çıktı.

Nüfusun yüzde 80'ine virüs bulaştı

CDC Baş Epidemiyeloğu Vu Zunyou da sosyal paylaşım sitesi Weibo'da yaptığı açıklamada, tedbirlerin kaldırılmasının ardından geçen sürede 1,4 milyarlık Çin nüfusunun yüzde 80'inden fazlasının enfekte olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Çin'in geleneksel yeni yıl kutlamasını içine alan Bahar Bayramı tatilinde ülke içinde yapılan yolculukların virüsün farklı bölgelerine yayılmasına yol açabileceğine dikkati çeken Vu ancak virüs, nüfusun halihazırda yaklaşık yüzde 80'ine bulaştığından gelecek 3-4 ayda yeni bir dalganın ortaya çıkmasını beklemediklerini ifade etti.

Ülke, Kovid-19 tedbirlerinin geçen ayın başında aniden kaldırılmasıyla bugüne dek görülen en büyük kitlesel yayılmayla karşı karşıya kalmıştı. Büyük şehirlerdeki yayılmanın tetiklediği salgın dalgasının ardından Bahar Bayramı'nda yeni yıl kutlaması için memleketlerini ziyaret edenlerin, salgının küçük ve orta ölçekli şehirlere ve taşra yerleşimlerine yayılmasına yol açacağından endişe duyuluyor.

Merkezi Londra'da bulunan sağlık veri hizmetleri ve analiz şirketi Airfinity, yayımladığı raporda, yeni yıl kutlamasının öncesini ve sonrasını kapsayan iki haftalık dönemde vaka sayısının ülke genelinde yeniden yükselişe geçeceğine işaret ederek, 13-27 Ocak tarihlerini kapsayan iki haftalık dönemde günlük vaka sayısının 4,8 milyona, günlük ölüm sayısının 36 bine kadar çıkabileceği tahmininde bulunmuştu.

Bahar Bayramı'nda 2,1 milyar seyahat yapılması bekleniyor

Kovid-19 salgınının başından bu yana karantina tedbirleri, seyahat kısıtlamaları, kurumların ve şirketlerin getirdiği yasaklar nedeniyle yaşadıkları şehirleri terk edemeyen çok sayıda göçmen işçi ve çalışan, tedbirlerin kaldırılmasıyla bu yılbaşında memleketlerine dönme fırsatı bulmuştu.

Çin geleneğinde insanların Ay Yeni Yılı'nı aileleri ile geçirmesi önemli görülüyor. Yeni yıl kutlamasını içine alan "Bahar Bayramı" döneminde milyonlarca kişi, memleketlerini ziyaret etmek için ülke içinde yolculuklar yapıyor. "Çunyün" adı verilen Bahar Bayramı yolculukları, "dünyanın en büyük kitlesel göçü" olarak adlandırılıyor.

Ulaştırma Bakanlığı, bu yıl 7 Ocak-15 Şubat'ı kapsayan 40 günlük tatil döneminde 2,1 milyar seyahat yapılmasının beklendiğini bildirmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
ÇinKovid18KoronavirüsSalgın
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