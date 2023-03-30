Emine Erdoğan, New York'ta Azerbaycan Meclis Başkanı Gafarova'yla bir araya geldi

New York

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Gafarova'yla Türkevi'ndeki görüşmesine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Erdoğan, "Sıfır Atık ile ilgili deneyimlerimizi paylaştık. Çevre sorunlarının tüm dünya ülkelerinin sorumluluğunda olduğu konusunda ve iklim krizi ile ortak mücadelede hemfikiriz." açıklamasında bulundu.

Gaforava Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle başsağlığı dilekleri ve gösterdikleri destek için teşekkürlerini ileten Erdoğan, "Onun nezdinde can Azerbaycan halkına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'a özel davet

BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 24 Şubat'ta Türkiye'ye gelerek Emine Erdoğan ve Türk halkına "geçmiş olsun" dileklerini iletmişti. Sharif, Emine Erdoğan'a, BM Genel Sekreteri Guteress'in ilk kez düzenlenecek 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliklerine katılması için özel davetini de sunmuştu.

Uluslararası Sıfır Atık Günü

BM Genel Kurulu, 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunucusu, 105 ülkenin ise ortak sunucu olduğu "sıfır atık" kararını oydaşmayla kabul etmişti.

Genel Kurulun bu kararıyla 30 Mart “Uluslararası Sıfır Atık Günü” ilan edildi.​​​