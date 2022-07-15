F-16 MESELESİNDE ABD’DEN İLK PÜRÜZ

ABD Temsilciler Meclisi, F-16’ların Türkiye’ye satışını kısıtlayan yasa tasarısını onayladı. Yasa tasarısına göre Türkiye’ye satılması planlanan F-16’ların, olası Yunanistan hava sahası ihlali gerekçesiyle Türkiye’ye satışı kısıtlanmış oldu.

ABD Temsilciler Meclisi F-16’ların Türkiye’ye satışını kısıtlayan tasarıyı 244’e 179 oyla onayladı. Onaylanan tasarıda, uçakların Türkiye’ye satılması halinde Türk Hava Kuvvetleri, Yunanistan hava sahasında bu uçakları yetkisiz kullanamayacak.

Yunan kökenli Kongre üyesi Chris Pappas tarafından sunulan Türkiye’ye şartlı F-16 satışı, Temsilciler Meclisi tarafından kabul edildi. Kabul edilen bu şartlı satış, ABD Temsilciler Meclisi’ni de ikiye böldü. ABD Kongresi Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun Demokrat Partili Başkanı Bob Menendez, Türkiye’ye F-16 savaş uçaklarının satışına karşı olduğunu belirtti. Buna karşın Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Adam Smith, F-16 uçaklarının satışının, ABD-Türkiye ilişkilerini onarmaya yardımcı olacağını söyledi. Ayrıca Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’da geçtiğimiz günlerde Türkiye’yi ziyaret etmiş ve F-16’ların Türkiye’ye satışı için elinden geleni yapacağını söylemişti.

Türkiye’ye F-16 Satmak ABD’nin Çıkarınadır

Temsilciler Meclis Üyesi ve Türk Dostluk Grubu üyesi Pete Sessions, Türkiye’ye F-16’ların satılmasını destekledi. Sessions, Yunan hava sahası ve karasularının başka konular olduğunu belirterek, Türkiye’ye F-16 satmanın ABD’nin çıkarına olacağını ifade etti.

(Haber: Gurur AKOSMAN)