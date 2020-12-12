Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1371
ALTIN
465.001
DOLAR
7.8366
STERLİN
10.3973
EURO
9.4926
Batalla'nın heykeli tesislerin girişine konuldu
Batalla'nın heykeli tesislerin girişine konuldu
Plastik kullanımı erkeklerde kısırlığa neden oluyor
Plastik kullanımı erkeklerde kısırlığa neden...
Milli sporcu, asker harçlığı için inşaatta çalışıyor
Milli sporcu, asker harçlığı için...
Altınyaka Yaylası, kısıtlama günlerinin gözdesi oldu
Altınyaka Yaylası, kısıtlama günlerinin gözdesi...

FDA’dan acil kullanım için Pfizer/BioNTech aşısına onay

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu Covid-19 hastalığının önlenmesine yönelik olarak Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısına ‘acil kullanım izni’ (EUA) verildiği belirtildi. Aşının 16 yaş ve üstü kişilere yapılacağı ifade edildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Aralık 2020 Cumartesi 13:14
0 Okunma
FDA’dan acil kullanım için Pfizer/BioNTech aşısına onay

ABD - ABD’de Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısına ‘acil kullanım izni’ veren FDA’dan aşının gereken kriterleri sağladığını açıkladı. FDA açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Mevcut verilerin toplamı, Pfizer/BioNTech aşısının Covid-19'u önlemede etkili olabileceğine dair net kanıtlar sunuyor. Veriler ayrıca, bilinen ve potansiyel faydaların, bilinen ve potansiyel risklerden daha ağır bastığını destekliyor bu da aşının sağlıklı bireyler de dahil olmak üzere 16 yaş ve üstü milyonlarca insanda kullanımını desteklemektedir. Buna karar verirken, FDA, mevcut güvenlik, etkinlik ve üretim kalitesi bilgilerinin kapsamlı bir değerlendirmesini yaptığına dair kamuya ve tıp camiasına güvence verebilir.”

FDA KOMİSYON ÜYESİ: ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI

FDA Komisyon Üyesi Dr. Stephen M. Hahn "FDA'nın ilk Covid-19 aşısı için acil kullanım yetkisi vermesi, ABD ve dünyada pek çok aileyi etkileyen bu yıkıcı salgınla mücadelede önemli bir dönüm noktasıdır” ifadelerini kullandı.

TRUMP: FDA, PFİZER AŞISININ ACİL KULLANIM İÇİN ONAYLADI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “FDA, Pfizer aşısının acil kullanım için onayladı” dedi. Trump daha sonra konuya dair yayınladığı videoda, ABD halkı adına bunu mümkün kılan tüm bilim insanları, teknisyen ve çalışanlara teşekkür ederek "Bu aşılar gayet güvenilir. Normalden çok daha büyük klinik araştırmalara katılan ABD vatandaşlarında ciddi bir yan etki olmadı. FDA'nın kendini adamış ve bağımsız uzmanları, (aşı) denemelerinin sonuçlarını titizlikle inceledi” şeklinde konuştu.

“AŞI TÜM ABD’LİLER İÇİN ÜCRETSİZ OLACAK”

Aşının tüm ABD'liler için ücretsiz olacağını da duyuran Trump, "FedEX ve UPS ile ortaklık yoluyla aşıyı ülkedeki her eyalete göndermeye başladık. İlk aşı 24 saatten daha kısa bir sürede yapılacaktır. Valiler, aşının eyaletlerinde nereye gideceğine ve ilk kime yapılacağına karar verecek. Yaşlı vatandaşlarımızın, sağlık çalışanlarımızın ve ilk müdahale ekiplerinin ilk sırada olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

EYALET YETKİLİLERİ AŞININ DAĞITIMINI DENETLEYECEK

Yerel medyada yer alan haberlerde, aşı dozları ülke çapında dağıtılırken eyalet yetkililerinin, aşının kendi eyaletlerindeki dağıtımının yanı sıra lojistiği de denetleyeceği ifade edildi. Ayrıca, sağlık çalışanlarının ve uzun süreli bakım tesislerinde kalanların aşı için öncelikli olduğu belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABD Gıda Ve İlaç DairesiPfizerBioNTech Aşısına Onay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avusturya Anayasa Mahkemesi: Başörtüsü yasağı anayasaya aykırı
Avusturya Anayasa Mahkemesi: Başörtüsü yasağı anayasaya aykırı
ABD'de koronavirüs aşısı için acil kullanım tavsiyesi
ABD'de koronavirüs aşısı için acil kullanım tavsiyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan destan yazmaya devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan destan yazmaya devam edecek
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans