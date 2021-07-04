Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 35
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Sağlık
BİST
ALTIN
499.99
DOLAR
8.7002
STERLİN
12.0376
EURO
10.3238
MSB, 2.533 sürekli işçi alacak
MSB, 2.533 sürekli işçi...
Yedikuyular’da tesisler kiraya verilecek
Yedikuyular’da tesisler kiraya verilecek
Rize Belediyesi'nden ulaşım ihalesi
Rize Belediyesi'nden ulaşım ihalesi
Mahkemeden satılık 18.768 m2 tarla
Mahkemeden satılık 18.768 m2...

Filipinler Savunma Bakanlığı: askeri uçak kazasında 17 ölü

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana tarafından yapılan açıklamada, “Filipinler Hava Kuvvetleri’ne ait bir C130 uçağı bugün öğle saatlerinde Jolo Havalimanına iniş yaparken düştü.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
04 Temmuz 2021 Pazar 15:37
0 Okunma
Filipinler Savunma Bakanlığı: askeri uçak kazasında 17 ölü

Filipinler, (DHA)

lk rapor, uçakta 3 pilot ve 5 mürettebat olmak üzere 92 personelin bulunduğunu belirtiyor. Şimdiye kadar 40 yaralı kurtarıldı ve 17 cansız bedene ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor” ifadelerine yer verildi.

Filipinler Hava Kuvvetleri yaptığı açıklamada 5125 kuyruklu C-130 uçağın personel taşırken Jolo Havalimanı’na iniş yaparken düştüğünü belirtti.

FİLİPİNLER SAVUNMA BAKANI LORENZANA: KAPSAMLI SORUŞTURMA EMRİ VERDİM

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, uçak kazasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Çoğumuz gibi pazar günleri de bugüne kadar benim için huzurlu ve mutlu günlerdi. Öğle saatlerinde Filipinler Hava Kuvvetleri, Jolo, Sulu'da mürettebat dahil yüze yakın askerle birlikte bir C130 uçağının yürek burkan kazasını doğruladı. Filipinler Hava Kuvvetleri, kaynaklarını ve devam eden tıbbi tahliye çabaları için tüm birimlerini kullanıyor. 17 can kaybı olduğunu öğrendiğimde çok üzüldüm ama şu ana kadar 40 kişi kurtarıldığı ve en yakın askeri hastanelere götürüldüğü için biraz daha iyimser hissediyorum. Arama ve kurtarma operasyonu tamamlanır tamamlanmaz olayın temeline inmek için kapsamlı bir soruşturma emri verdim. Talihsiz uçağın pilotları, mürettebatı ve yolcuları ile ailelerini teselli ederken, herkesten onlar için dua etmemizi rica ediyorum.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
FilipinlerSavunma BakanlığıAskeri Uçak17 ölüYeni Çağrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu, DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı
Çavuşoğlu, DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı
Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov: Bizi savaş imtihanına Türk Silahlı Kuvvetleri hazırladı
Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov: Bizi savaş imtihanına Türk Silahlı Kuvvetleri hazırladı
New York Yüksek Mahkemesi, Trump’ın avukatı Giuliani’nin lisansını askıya aldı
New York Yüksek Mahkemesi, Trump’ın avukatı Giuliani’nin lisansını askıya aldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans