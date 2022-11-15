G20 Liderler Zirvesi Endonezyaâ€™da baÅŸladÄ±

G20 Liderler Zirvesi iÃ§in Apurva Kempinski'ye gelen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, burada G20 Liderler Zirvesi resmi karÅŸÄ±lama tÃ¶renine katÄ±ldÄ±. Zirveye ev sahipliÄŸi yapan Endonezya Devlet BaÅŸkanÄ± Joko Widodo, toplantÄ± Ã¶ncesinde karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile tokalaÅŸarak hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi. Resmi karÅŸÄ±lama tÃ¶reni sonrasÄ±nda liderler, â€˜GÄ±da ve Enerji GÃ¼venliÄŸiâ€™ oturumuna geÃ§ti. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, oturumun yapÄ±lacaÄŸÄ± salonda liderlerle ayakÃ¼stÃ¼ sohbet etti.