Girit Adası yakınlarında deprem

Deprem Girit Adası’nın güneyinde, 5,5 büyüklüğünde ve 70.6 kilometre derinlikte meydana geldi. AFAD’dan yapılan açıklamada, “Girit Adası yakınlarında saat 08.07'de 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.