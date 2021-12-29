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Girit Adası yakınlarında deprem

Yunanistan’ın güneyindeki Girit adası yakınlarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Aralık 2021 Çarşamba 10:29
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Girit Adası yakınlarında deprem

Deprem Girit Adası’nın güneyinde, 5,5 büyüklüğünde ve 70.6 kilometre derinlikte meydana geldi. AFAD’dan yapılan açıklamada, “Girit Adası yakınlarında saat 08.07'de 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YunanistanGirit AdasıDeprem
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