Hacıyev, Hocavend’deki toplu mezarlığın görsellerini paylaştı

AZERBAYCAN - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Hikmet Hacıyev, sosyal medya hesabından Hocavend ilinin Edilli köyünde bulunan toplu mezarlığın görsellerini paylaştı.



Hacıyev görsellerle ilgili mesajında şunları kaydetti;



“Edilli köyünde tespit edilen, 1. savaş sırasında Ermenistan tarafından işkence gören/öldürülen Azeri askerlerin toplu mezarı. Edilli, Ermenistan tarafından Azerbaycanlı rehineler için toplama kampı olarak kullanıldı. 4000 Azeri askeri/sivili kayıp. Ermenistan toplu mezarlıkların yerlerini açıklamayı reddediyor.”