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Hacıyev, Hocavend’deki toplu mezarlığın görsellerini paylaştı

05 Ekim 2022 Çarşamba 14:24
Hacıyev, Hocavend’deki toplu mezarlığın görsellerini paylaştı

AZERBAYCAN - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Hikmet Hacıyev, sosyal medya hesabından Hocavend ilinin Edilli köyünde bulunan toplu mezarlığın görsellerini paylaştı.

Hacıyev görsellerle ilgili mesajında şunları kaydetti;

“Edilli köyünde tespit edilen, 1. savaş sırasında Ermenistan tarafından işkence gören/öldürülen Azeri askerlerin toplu mezarı. Edilli, Ermenistan tarafından Azerbaycanlı rehineler için toplama kampı olarak kullanıldı. 4000 Azeri askeri/sivili kayıp. Ermenistan toplu mezarlıkların yerlerini açıklamayı reddediyor.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
HacıyevHocavendToplu Mezar
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