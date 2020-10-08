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'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş'a 46 yıl sonra girişler başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yer alan Kapalı Maraş'ın kademeli olarak açılmasında ilk adım bugün atıldı. 46 yıldır yerleşim ve iskana kapalı tutulan bölgeye girişlerin başladığı duyuruldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Ekim 2020 Perşembe 16:37
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'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş'a 46 yıl sonra girişler başladı

KKTC'de 46 yıl sonra tarihi adım atıldı. Ülkede yer alan Kapalı Maraş'ın kademeli olarak açılmasında ilk adım bugün atıldı. Maraş'ta kamuya ait olan sahil bölümünün bir kısmı ve Demokrasi Caddesi halkın kullanımına açıldı.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kapalı Maraş’ın bir kısmının bugünden itibaren, belirli kurallarla 09.00-17.00 arasında halkın yaya ziyaretine açıldığını duyurdu. Can ve mal güvenliği için ikazlara uyulması istendi. KKTC vatandaşlarının numaratör eşliğinde Kapalı Maraş'a geçmeye başladığı öğrenildi. Kimliksiz devam eden girişlerde vatandaşlar Maraş'ın sahil kısmına ilerlediği aktarıldı.


DENİZE GİRİLEBİLECEK ALAN 1 KM UZUNLUĞUNDA


Konuyla ilgili yapılan açıklamada fotoğraf çekmenin –drone hariç- serbest olacağı belirtilirken, denize girilecek alanın da Astsubay Orduevi ile Golden Sands Otel arasındaki 1 kilometrelik alanda olacağı aktarıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hayalet ŞehirKapalı MaraşMaraşKKTC
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