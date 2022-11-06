Ä°spanya polisinden rekor uyuÅŸturucu operasyonu

Ä°spanya Sivil MuhafÄ±zlarÄ±â€™ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ele geÃ§irilen uyuÅŸturucunun Ä°spanya iÃ§inde, Ä°sviÃ§re, Hollanda, Almanya, BelÃ§ika ve diÄŸer Avrupa Ã¼lkelerinde satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Polis, ele geÃ§irilen marijuanalarÄ±n toplam aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 32 ton olduÄŸu ve bunun bir rekor olduÄŸunu duyurdu. Operasyon kapsamÄ±nda 9â€™u erkek, 11â€™i kadÄ±n olmak Ã¼zere 20 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, bu kiÅŸilerin Toledo, Ciudad Real, Valencia ve Asturiasâ€™ta uyuÅŸturucu yapÄ±mÄ± ve daÄŸÄ±tÄ±mÄ±ndan sorumlu Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¼yeleri olduklarÄ± bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.