'Karadağ ile 250 milyon dolarlık ticari hedef koyduk' 

TÜRKİYE, KARADAĞ’A EN FAZLA YATIRIM YAPAN İLK ON ÜLKEDEN BİRİSİ

Karadağ’a ilk resmi ziyaret olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin Karadağ’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ilişkilerin bu ziyaretle daha ileri taşınacağını ifade ederek “Sayın Cumhurbaşkanıyla 250 milyon dolarlık bir hedef koyduk. Bu hedefi belirleyelim dedik. Ve kendisinin de ifade ettiği gibi, 250 milyon dolara yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Malumunuz, Türk özel sektörünün Karadağ’daki varlığı ticaret hacmimizin aslında artmasını sağlıyor. Türkiye, Karadağ’a en fazla yatırım yapan ilk on ülke arasında yer alıyor” dedi.

'KARADAĞ, BARIŞ VE İSTİKRARA CİDDİ KATKI SAĞLIYOR'

Erdoğan basın toplantısında yaptığı konuşmada “Görüşmemizde ayrıca Balkanlar ve ülkelerimizi ilgilendiren uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişin de bulunduk. Gerek ikili ilişkiler gerekse bölgesel ilişkiler, bunları değerlendirme fırsatı bulduk. Balkanların önemli parçaları olan Türkiye ve Karadağ, barış ve istikrara ciddi katkılar sağlıyor. Karadağ, farklı dini ve etnik toplulukların birlikte yaşama kültürleri bakımından önemli bir örnek teşkil ediyor” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ’ın iyi ilişkiler gayretini ve bölgesel kuruluşlarda oynadığı aktif rolünü takdirle izlediklerini belirterek “Malumunuz, Karadağ’ın NATO üyeliğine güçlü destek verdik. Karadağ’ın Avrupa Birliği’ne üye olmasının da tüm bölgenin barış ve refahına katkı sağlayacağına samimiyetle inanıyoruz” dedi.

DOSTLUK MAÇI VURGUSU

Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç’in iyi bir basketbol oyuncusu olduğunu vurgulayan Erdoğan, 2022 Dünya Kupası elemelerinde iki ülkenin milli takımlarının 1 Eylül İstanbul’da ve 16 Kasım’da Podgoritsa’da yapacağı maçların dostluğu pekiştirmesini temenni etti.

Basın toplantısının ikinci bölümünde basın mensuplarından gelen soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tabi bu Balkan ülkelerindeki sorumluluğumuzun ne denli önemli olduğunu ortaya koyuyor. Ve biz tarihten gelen bir sorumluluğun, tarihten gelen bir yükümlülüğün aslında mesuliyeti içerisindeyiz. Onun için de yoğun bir şekilde Balkan ülkelerindeki bu ziyaretleri devam ettiriyoruz, devam ettirmeye önem veriyoruz. Bu ziyaret geç kalmış bir ziyaret idi. Bunu şimdi gerçekleştirmenin memnuniyeti içerisindeyim. Hakikaten bu kadar güzel bir yeri bugüne kadar görmemek bizim için bir eksiklik idi. Bunu gidermiş olduk. Dün malum Bosna-Hersek’teydik. Bosna-Hersek’teki dostlarımızla görüştük. Onların da birliği beraberliği bizim için çok çok önemli. Bu birlik beraberlik içinde Bosna-Hersek’te sıkıntılarını aşar diye inanıyorum” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, OSMANLI ESKİ SEFARETİNİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanaviç ve eşi ile birlikte Karadağ’da bulunan Osmanlı’nın Eski Sefareti’ni ziyaret etti. Erdoğan, Osmanlı Sefareti hakkında yetkililerden bilgi aldı.