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Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Trump’tan açıklama

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Ekim 2020 Cumartesi 08:24
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Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Trump’tan açıklama

Danışmanlarından Hope Hicks'in koronavirüse (Covid-19) yakalanmasının ardından yaptırdıkları koronavirüs testinde eşi Melania Trump ve kendisinin test sonucu pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tedbir amaçlı olarak hastaneye götürülen Trump, durumuna yönelik, “Bence iyi gidiyor, hepinize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Seçim Kampanyası danışmanı da koronavirüse yakalandı

Koronavirüse (Covid-19) yakalanan ABD Başkanı Trump’ın seçim kampanyasını yürüten danışmanında da virüs tespit edildi.

Koronavirüse yakalandıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtilen ABD Başkanı Donald Trump’ın Seçim Kampanyası Danışmanı Bill Stepien’ın da koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDBaşkanDonald TrumpKoronavirüsCovid19
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