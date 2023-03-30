Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.939,65
ALTIN
1.212,77
DOLAR
19,17
STERLİN
23,75
EURO
20,89
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli...
Trakya Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Trakya Üniversitesi Sözleşmeli personel...

Marburg virüsü, Ekvator Ginesi'nde yayılmayı sürdürüyor

Ekvator Ginesi'nde ölümcül Marburg virüsüne yakalananların sayısı 13'e çıktı.

30 Mart 2023 Perşembe 13:50
0 Okunma
Marburg virüsü, Ekvator Ginesi'nde yayılmayı sürdürüyor

İstanbul

Ekvator Ginesi Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüs bulaşanların sayısının 13'e, ölenlerin sayısının 9'a yükseldiği belirtildi.

Salgının başından bu yana bir kişi hastalığı atlatıp sağlığına kavuşurken, Bakanlığın takip ettiği temaslıların sayısının 825 olduğu aktarıldı.

Ekvator Ginesi'nin yanı sıra Doğu Afrika ülkelerinden Tanzanya'da da geçen hafta virüse rastlanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün, Marburg virüsü için 4 aşının deneme protokollerinin hazır olduğunu duyurmuştu.

Marburg virüsü

Marburg virüsü, ilk kez 1967'de Almanya'nın Marburg kentindeki bir laboratuvarda tespit edildi.

Meyve yarasaları aracılığıyla bulaşan Marburg virüsü, insanlar arasında da enfekte kişilerin vücut sıvıları veya teması yoluyla yayılıyor.

Enfekte kişilerde yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, kusma gibi belirtiler aniden ortaya çıkıyor ve birçok hastada 7 günde şiddetli hemorajik belirtiler gelişiyor.

Aşısı ya da özel bir tedavisi olmayan Marburg virüsünde ölüm oranı ise yüzde 23 ile yüzde 90 arasında değişiyor.

Angola'da 2005'te yaşanan Marburg virüsü salgınında, virüsün bulaştığı 252 kişinin yüzde 90'ı hayatını kaybetmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Marburg VirusüEkvator
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bulgaristan'daki Türklere 2 Nisan'daki seçimlerde "birlikte hareket edin" çağrısı
Bulgaristan'daki Türklere 2 Nisan'daki seçimlerde "birlikte hareket edin" çağrısı
Suudi Arabistan-İran yakınlaşmasından İsrail dışında tüm bölge ülkeleri memnun
Suudi Arabistan-İran yakınlaşmasından İsrail dışında tüm bölge ülkeleri memnun
Kazakistan Başbakanı yeniden Alihan İsmailov oldu
Kazakistan Başbakanı yeniden Alihan İsmailov oldu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans