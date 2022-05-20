MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU’NDAN ABD ÇIKARMASI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere ABD’ye geldi.

BM Genel Kurulu’nda gerçekleşen Küresel Gıda Güvenliği ve Uluslararası Göç Forumu’na katılmak amacıyla 17 Mayısta New York’a gelen Bakan Çavuşoğlu, yoğun diplomasi trafiğine girdi.

Mevlüt Çavuşoğlu; Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Kenya Dışişleri Bakanı Raychelle Omamo, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib, Pakistan Dışişleri Bakanı Bhutto Zardari, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, AB İç işleri Komiseri Ylva Johansson, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Dünya Gıda Programı İcra Başkanı David Beasley ile bir araya geldi. Yapılan ikili görüşmelerde enerji ve savunma sanayi alanlarındaki iş birlikleri, NATO ve Ukrayna’da ki savaşın gıda güvenliğine etkileri görüşüldü.

ÇAVUŞOĞLU TÜRKEVİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Yoğun diplomasi trafiği için Amerika’da bulunan Bakan Çavuşoğlu, New York’ta bulunan Türkevi’nde ABD’de yaşayan Türk vatandaşlarıyla ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi. Çavuşoğlu; “Biz hangi ülkeye gidersek gidelim mutlaka o ülkedeki vatandaşlarımızla, soydaşlarımızla ve akraba topluluklarla bir araya geliyoruz, dertleşiyoruz, sohbet ediyoruz” şeklinde belirterek 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı

ÇAVUŞOĞLU’NDAN KRİTİK BULUŞMA, “STRATEJİK MEKANİZMA” KAPSAMINDAKİ İLK DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden’ın Ekim 2021’de, G-20 Toplantısı’nda yaptıkları görüşme sonucunda kurulması kararlaştırılan ve iki ülkenin sorunlarının çözümü için çalışacak Stratejik Mekanizma; ekonomi, savunma, terörle mücadele gibi birçok konuda iki ülkenin iş birliğinin geliştirilmesine katkı sunmak amacıyla kurulmuştu. ABD Dışişleri Başkanı Antony Blinken ile görüşen Çavuşoğlu, ABD-Türkiye Stratejik Mekanizması’nın bakanlar düzeyindeki ilk toplantısını gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, toplantının son derece pozitif geçtiğini belirtti. Stratejik Mekanizma” kapsamında iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin 100 milyar Dolara ulaşabilmesi için atılması gereken adımlar, gelişmiş F-16V model uçakların Türkiye’ye verilmesi, ABD’nin PKK-YPG’ye verdiği destekten dolayı duyulan rahatsızlık, ABD’nin PKK-YPG’ye verdiği desteğin sonlandırılması gerektiği ve enerji alanındaki iş birliğinin önemi vurgulandı.

ÇAVUŞOĞLU’NDAN BLİNKEN’E MESAJ: “DENGEYİ KORUMALISINIZ”

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Mevkidaşım Blinken’e Kıbrıs konusunda ve Yunanistan-Türkiye politikalarında son zamanlarda dengeyi kaybettiklerini ve bu dengeyi korumaları gerektiğini söyledim. Kendisi de bu dengeyi koruyacaklarını söylediler” şeklinde belirterek ABD ve diğer ülkelerin Yunanistan-Türkiye politikalarında tarafsız olmaları gerektiğini ifade etti

Amerikan Yahudi Toplumu temsilcileriyle de görüşen Çavuşoğlu, Küresel göç sorununun ele alındığı Uluslararası Göç Forumu’na da katıldı

KÜRESEL GIDA GÜVENLİĞİ EYLEM ÇAĞRISI BAKANLAR TOPLANTISI

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in ev sahipliğinde düzenlenen Küresel Gıda Güvenliği Eylem Çağrısı toplantısına katıldı. Çavuşoğlu yaptığı konuşmada dünyada açlık çeken insanların yaklaşık yüzde 60’nın çatışma alanlarında yaşadığını, her yeni çatışmanın insanları açlığa ittiğini ve özellikle Rusya ve Ukrayna’nın küresel gıda tedarikçileri olmalarına rağmen aralarındaki çatışmanın ve Rusya’nın saldırganlığının büyük bir güçlük yarattığını ve dolayısıyla bu savaşın küresel gıda güvenliğini ve açlık krizini daha da kötüleştirmemesi için uluslararası iş birliğine ihtiyaç olduğunu kaydetti ve Türkiye’nin izlediği politikaların merkezinde insani yaklaşımın olduğunu vurguladı.

ULUSLARARASI GÖÇ GÖZDEN GEÇİRME FORMU

Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu Çatısı altında ilk kez gerçekleşen Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu’na da katıldı. Çavuşoğlu yaptığı konuşmada göçle ilgili BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin kabul edilmesinin son derece tarihi bir adım olarak belirtti. Ayrıca Çavuşoğlu Yunanistan’ın göçmenlere karşı uyguladığı sert politikalar ve göçmenleri geri itmelerini, birçok hayatın kaybolmasına sebebiyet verdiğini kaydetti.

“Türkiye, Dünyanın En Büyük Göçmen Nüfusuna Ev Sahipliği Yapıyor”

Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu’nda konuşan Çavuşoğlu, Türkiye’nin 2014’den itibaren dünyanın en büyük göçmen nüfusuna ev sahipliği yaptığını söyleyerek özellikle Rusya-Ukrayna çatışmasından sonra ilave 125 bin göçmene daha ev sahipliği yapıldığını belirtti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York temaslarını Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul Başkanı Abdulla Shadid ile görüşerek tamamladı.

Haber: Gurur AKOSMAN