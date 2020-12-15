Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1393
ALTIN
465.294
DOLAR
7.8416
STERLİN
10.4893
EURO
9.5343
Gazi Üniversitesi 54 sürekli işçi alımı yapacak
Gazi Üniversitesi 54 sürekli işçi...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 407 akademik personel alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 407 akademik...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 25 sözleşmeli personel alacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 25 sözleşmeli...
Pfizer CEO’su henüz neden aşı olmadığını açıkladı
Son Dakika
Pfizer CEO’su henüz neden aşı...

Putin, Biden’ı tebrik etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden’ı tebrik etti.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Aralık 2020 Salı 15:24
0 Okunma
Putin, Biden’ı tebrik etti

RUSYA - Rusya devlet başkanlığı tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD başkanlık seçimlerindeki zaferi için kendisini tebrik etmek üzere Joe Biden'a bir telgraf gönderdiği ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PutinBidenı Tebrik Etti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pfizer CEO’su henüz neden aşı olmadığını açıkladı
Pfizer CEO’su henüz neden aşı olmadığını açıkladı
Kabil’de bombalı saldırı
Kabil’de bombalı saldırı
BM Genel Sekreteri Guterres’ten iklim değişikliği konusunda acil durum çağrısı
BM Genel Sekreteri Guterres’ten iklim değişikliği konusunda acil durum çağrısı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans