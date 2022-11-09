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Sosyal medya devi Meta, 11 bin kişiyi işten çıkardı

09 Kasım 2022 Çarşamba 16:27
Sosyal medya devi Meta, 11 bin kişiyi işten çıkardı

ABD - Facebook, Whatsapp ve Instagram gibi sosyal medya şirketlerinin sahibi Meta, bugün 11 bin çalışanını işten çıkardı. Duyuruyu şirketin sahibi ve Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg’ün çalışanlara gönderdiği mesaj üzerinden yapıldı.

Mark Zuckerberg çalışanlara hitap ettiği mesajında “Ekibimizin boyutunu yaklaşık yüzde 13 oranında küçültmeye ve 11.000'den fazla yetenekli çalışanımızı işten çıkarmaya karar verdim. Ayrıca isteğe bağlı harcamaları azaltarak ve işe alımı ilk çeyreğe kadar dondurarak daha yalın ve daha verimli bir şirket olmak için bir dizi ek adım atıyoruz” ifadelerini kullandı.

YANLIŞ YATIRIMLAR

Zuckerberg, Covid-19 salgınının başlangıcında e-ticaretin hızla büyüyerek gelir artışına neden olduğunu, bu yükselişin salgın sonrasında bile devam edeceğini ön görerek büyük yatırımlar yaptığını ifade etti. Mark Zuckerberg açıklamasında “Ne yazık ki, beklediğim gibi olmadı. Çevrimiçi ticaret yalnızca önceki trendlere dönmekle kalmadı, makroekonomik gerileme, artan rekabet ve reklam sinyali kaybı da gelirimizin beklediğimden çok daha düşük olmasına neden oldu. Bu durumu yanlış anladım ve bunun sorumluluğunu alıyorum” ifadelerini kullandı.

BAZI OFİSLER KAPATILIYOR

Şirketin ofis binaları gibi gayrimenkul sayısının azaltıldığını, bütçelerin küçüldüğünü, maliyetlerin düşürüldüğünü, kaynakların az sayıdaki öncelikli alanlara kaydırıldığını ancak tüm bunların yeterli olmadığını ifade eden Zuckerberg, işten çıkarılma duyurusunun e-maille yapılacağını ifade etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sosyal Medya Devi MetaIşçi
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