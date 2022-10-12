Stoltenberg: Öncelik Ukrayna'ya daha fazla hava savunması

BELÇİKA - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO karargahında düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantıları öncesinde basına yaptığı açıklamada, ABD liderliğindeki Ukrayna Destek Temas Grubu toplantısına Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov’un da katıldığını ifade ederek, “Öncelik Ukrayna için daha fazla hava savunması olacak” dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Brüksel’deki NATO karargahında gerçekleşen savunma bakanları toplantıları öncesi basına açıklamalarda bulundu. Rusya’nın 24 Şubat’ta başlayan Ukrayna işgalinden bu yana son haftalardan savaşta ciddi bir tırmanış meydana geldiğini söyleyen Stoltenberg, “Rusya on binlerce yeni askeri seferber ediyor. Ukrayna topraklarını yasadışı bir şekilde ilhak etmeye çalışıyorlar ve Ukrayna’nın şehirlerine yönelik ayrım gözetmeyen saldırıları gördük. Ve elbette Moskova’dan gelen üstü kapalı nükleer tehditleri de duyduk. Tüm bunlar, bunu Şubat ayından bu yana yaşanan en ciddi tırmanış haline getiriyor” şeklinde konuştu.





“ÖNCELİK UKRAYNA İÇİN DAHA FAZLA HAVA SAVUNMASI OLACAK”



ABD liderliğindeki Ukrayna Destek Temas Grubu’nda Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov’un da yer alacağı bir toplantı ve daha sonra da NATO Savunma Bakanları ile Ukrayna’ya desteğin nasıl artırılacağının ele alınacağı bir akşam yemeği yapılacağını ifade ederek, “Öncelik Ukrayna için daha fazla hava savunması olacak” dedi.





“STOKLARIN YENİLENME KONUSU DA ELE ALINACAK”

Stoltenberg, müttefiklerin NATO stoklarını azaltarak Ukrayna’ya destek sağlaması nedeniyle toplantılarda, NATO’nun caydırıcılık ve savunmasının yanı sıra stokların da nasıl yenilenebileceği konusunun ele alınacağını ifade etti. Stoltenberg konuşmasına şöyle devam etti:



“Bu yapılacak doğru şeydi, ama elbette bu stokları nasıl yeniden dolduracağımızı ele almamız gerekiyor. Bu nedenle, bakanların stoklar için yönergelerimizi gözden geçirmeyi ve ayrıca sanayi ile daha fazla ilişki kurmayı kabul etmelerini bekliyorum. Dayanıklılık da ele alınacak bir konu olacaktır. Kritik altyapının dayanıklılığının önemi Baltık Denizi'ndeki boru hatlarına yönelik sabotajla görülmüştür. Ardından Irak'tan Kosova'ya misyon ve operasyonlarımızı ele alacağımız bir oturumda NATO Savunma Bakanları ile bir toplantımız olacak. NATO'nun Nükleer Planlama Grubu’nun bir toplantısı olacak. Bu, NATO'nun caydırıcılığının güvenli, emniyetli ve etkili kalmasını sağlamaya nasıl devam edeceğimizi ele alacağımız rutin, uzun zamandır planlanmış bir toplantıdır.”