Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 11
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1342
ALTIN
458.872
DOLAR
7.8750
STERLİN
10.5400
EURO
9.3788
Trump : Beyaz Saray’dan ayrılacağım
Son Dakika
Trump : Beyaz Saray’dan ayrılacağım
Dışişleri'nden AP'nin kararına tepki
Son Dakika
Dışişleri'nden AP'nin kararına tepki
''İstanbul'a yeni 6 bin taksi'' teklifi reddedildi
Son Dakika
''İstanbul'a yeni 6 bin taksi''...
Sözcü Çelik'ten Akıncı Üssü açıklaması
Son Dakika
Sözcü Çelik'ten Akıncı Üssü açıklaması

Trump : Beyaz Saray’dan ayrılacağım

ABD Başkanı Donald Trump, Seçiciler Kurulu’nun Biden’a oy vermesi halinde Beyaz Saray’dan ayrılacağını söyledi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Kasım 2020 Cuma 08:59
0 Okunma
Trump : Beyaz Saray’dan ayrılacağım

ABD Başkanı Donald Trump seçilmiş başkan Joe Biden’ın, Seçiciler Kurulu tarafından resmi olarak kazanan ilan edilmesi halinde Beyaz Saray'dan ayrılıp ayrılmayacağı sorusuna, “Kesinlikle ayrılacağım” yanıtını verdi. Trump aynı zamanda seçimlerde büyük bir hile yapıldığı iddiasını yinelerken şunu da belirtti : "Sadece halkıma şunu söylemek istiyorum; henüz hayal kırıklığına uğramayın çünkü bu yarış daha bitmedi" dedi.

Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden sonra, Pazartesi günü resmi geçiş sürecinin başlatılmasına izin vermişti.

SEÇİCİLER KURULU NEDİR?

Başkanlık seçimlerinde seçmenler, doğrudan başkan adayına değil, eyaletin Seçiciler Kurul üyelerine oy veriyor. Ardından üyeler, ABD'nin başkanını ve başkan yardımcısını seçiyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDSeçimDonald TrumpBaşkan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sudan eski Başbakanı Sadık el-Mehdi koronavirüse yenildi
Sudan eski Başbakanı Sadık el-Mehdi koronavirüse yenildi
Trump: Seçim hileli ama kazanacağız
Trump: Seçim hileli ama kazanacağız
Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei: 3-4 aydır ölüm yaşanmıyor
Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei: 3-4 aydır ölüm yaşanmıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans