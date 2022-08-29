Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.112,38
ALTIN
1.007,91
DOLAR
18,19
STERLİN
21,21
EURO
18,09
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasından personel alacak
Türkiye Kalkınma ve Yatırım...
R.T.E. Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi alacak
R.T.E. Üniversitesi Tıp Fakültesi...
Orman Genel Müdürlüğü 338 Sözleşmeli Personel Alacak
Orman Genel Müdürlüğü 338...
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Ukrayna ordusu: Rusya, Zaporijya nükleer santrali yakınlarını vurdu

29 Ağustos 2022 Pazartesi 12:42
Ukrayna ordusu: Rusya, Zaporijya nükleer santrali yakınlarını vurdu

UKRAYNA - Ukrayna ordusu, Rusya’nın Zaporijya nükleer santralinin yanındaki Energodar bölgesini vurduğunu duyurdu.

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, “Energodar'da patlama. Rus güçleri şehrin yerleşim bölgelerini bombalıyor. Sivillerin arabaları ve evleri yanıyor. Binanın dairelerinden birinin isabet aldığı düşünülüyor. Can kayıpları ve yıkımın boyutuna ilişkin bilgiler netleştiriliyor” denildi.

ZELENSKİ, ŞANTAJ DEMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Zaporijya ve çevresinde yapılan saldırıları ‘şantaj’ olarak değerlendirmişti. Zelenski, “Nükleer santral bombardımanı ile sürekli provokasyonlar düzenliyorlar, devletimize ve tüm özgür dünyaya daha da şantaj yapmak için ek güçlerini bu yöne çekmeye çalışıyorlar. Santrale ateş açan ya da santrali bir kalkan olarak kullanan her Rus askeri, istihbaratımız, gizli servisimiz, ordumuz için özel bir hedef haline geldiğini anlamalıdır” ifadelerini kullanmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusyaZaporijya Nükleer SantraliUkrayna Ordusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belçika Enerji Bakanı Straeten: Önümüzdeki kışlar korkunç geçecek
Belçika Enerji Bakanı Straeten: Önümüzdeki kışlar korkunç geçecek
IAEA ekibi, bu hafta Zaporijya’da olacak
IAEA ekibi, bu hafta Zaporijya’da olacak
Yaşamını yitiren Star Trek oyuncularının külleri uzayın derinliklerine bırakılacak
Yaşamını yitiren Star Trek oyuncularının külleri uzayın derinliklerine bırakılacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans