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Uzay turizmi şirketi Virgin Galactic ikinci uçuş testini başarıyla tamamladı

ABD'de Virgin Galactic şirketine ait uzay aracı ‘SpaceShipTwo’, ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Mayıs 2021 Pazar 11:50
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Uzay turizmi şirketi Virgin Galactic ikinci uçuş testini başarıyla tamamladı

ABD merkezli uzay turizmi şirketi Virgin Galactic, VSS Unity adlı aracıyla ikinci uzay uçuşunu da başarıyla tamamladı. New Mexico’dan yola çıkan VMS Eve adlı taşıma gemisiyle 13 kilometre yükseklikten bırakılan VSS Unity, 89 kilometre yüksekliğe ulaştı. VSS Unity adlı uzay aracının uçuş denemesine C.J. Sturckow ve Dave Mackay pilotluk yaptı. Belirlenen yüksekliğe ulaşan VSS Unity, daha sonra süzülerek atmosfere giriş yaptı. 

BİLETLER 200-250 BİN DOLARA SATILIYOR

Virgin Galactic, 6 kişilik bir yörünge altı aracı olarak tasarlanan VSS Unity'yi uzay turizmi seferlerinde kullanmayı hedefliyor. Şirketin 200 bin ila 250 bin dolar (1 milyon 683 bin ila 2 milyon 104 bin TL) arasında satılan biletler için 600 rezervasyon aldığı bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Virgin GalacticUzayTurizmABD
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