Zelenski: Mariupol’daki kuşatmayı bitirmek için askeri araçlara ihtiyaç var

UKRAYNA, (DHA)

Zelenski, konuşmasında, Rus füzelerinin pompalı ve makineli tüfeklerle etkisiz hale getirilemeyeceğini belirterek, “Bugün, Polonya Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmeden hemen sonra Mariupol’daki koruma birlikleriyle ile temasa geçtim. Onlarla sürekli iletişim halindeyim. Kararlılıkları, kahramanlıkları ve dayanıklılıkları etkileyici. Her birine minnettarım. 31 gündür bir düzine ya da iki uçak ve tank nasıl gönderilir diye düşünenlere Mariupol’dakilerin cesaretinin en azından bir yüzdesini diliyorum. Ukrayna, makineli ve pompalı tüfeklerle Rus füzelerini vuramaz” dedi.



“MARIUPOL’DAKİ KUŞATMAYI BİTİRMEK İMKANSIZ”



Zelenski, Ukrayna ordusunun sahip olduğu araç ve mühimmatlarla Mariupol’daki Rus kuşatmasını bitirmesinin imkansız olduğunu belirterek, “Yeterli sayıda tank, diğer zırhlı araçlar ve tabii ki uçaklar olmadan Mariupol'un kuşatmasını bitirmek mümkün değil. Ukrayna'nın tüm savunucuları bunu biliyor. Mariupol'un tüm savunucuları bunu biliyor. Binlerce insan bunu biliyor, orada abluka altında ölen vatandaşlar, siviller bunu biliyor” ifadelerini kullandı.



“KİMİN KARAR VERMEKTEN KORKTUĞUNU HERKES BİLMELİ”



ABD ve Avrupalı politikacılara tepki gösteren Zelenski, Mariupol’daki durumun hem ABD hem de Avrupalı politikacılar tarafından bilindiğini vurgulayarak, “ABD bunu biliyor. Bütün Avrupalı politikacılar biliyor. Herkese söyledik. Bu mümkün olan en kısa sürede dünyadaki birçok insan tarafından bilinmelidir. Böylece herkes kimin ve neden bu trajediyi önlemekten korktuğunu anlamalıdır. Kimin basitçe karar vermekten korktuğunu anlamalıdır” diye konuştu.