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Zelenski: Ukrayna için tarihi bir hafta başlıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Haziran 2022 Pazartesi 15:12
Zelenski: Ukrayna için tarihi bir hafta başlıyor

UKRAYNA - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ulusa sesleniş konuşmasında, Ukrayna için ‘tarihi’ bir haftanın başladığını belirterek, Rusya’nın ilerleyen günlerde Ukrayna’ya yönelik ‘düşmanca faaliyetlerini’ yoğunlaştırabileceği konusunda uyarıda bulundu.


 

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski gece saatlerinde yayınladığı günlük ulusa sesleniş konuşmasında bugünden itibaren Ukrayna için ‘tarihi’ bir haftanın başladığını belirterek, “Avrupa Birliği'nin Ukrayna'nın aday statüsüne ilişkin yanıtını duyacağımız bir hafta. Avrupa Komisyonu'ndan zaten olumlu bir karar aldık ve yeni haftanın sonunda Avrupa Konseyi'nden bir yanıt gelecek” dedi.


 

Rusya’nın ilerleyen günlerde Ukrayna’ya yönelik ‘düşmanca faaliyetlerini’ yoğunlaştırabileceği konusunda uyarıda bulunan Zelenski, “Açıkçası, Rusya’dan daha büyük düşmanca faaliyetler bekleyebiliriz. Kasıtlı olarak, tam olarak bu hafta. Ve sadece Ukrayna'ya karşı değil, diğer Avrupa ülkelerine de karşı. Hazırlanıyoruz. Hazırız. Ortakları uyarıyoruz” şeklinde konuştu.


 

Rusya’nın Zaporizhzhia bölgesinde ve Harkiv yönünde güçlerini biriktirdiğini ifade eden Zelenski, “Yakıt altyapımıza tekrar saldırdılar, yakıt durumunu daha da kötüleştirmek istiyorlar. Elbette buna da cevap vereceğiz. Donbas'ta şiddetli çatışmalar sürüyor. Rus ordusu, orada en fazla sayıda topçu, en fazla sayıda saldırı gücü kullanıyor. Ancak Severodonetsk, Lysychansk, Avdiivka, Krasnohorivka ve diğer sıcak noktalar direnmeye devam ediyor” dedi.

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