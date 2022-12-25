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Zelenski’den Noel mesajı: Bir mucize beklemeyeceğiz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yayınladığı Noel mesajında, “Ne yazık ki, bu yıl tüm bayramların ağızda acı bir tadı var. Bir mucize beklemeyeceğiz. Mucizeyi kendimiz yaratacağız” dedi.

25 Aralık 2022 Pazar 13:27
Zelenski’den Noel mesajı: Bir mucize beklemeyeceğiz

UKRAYNA, (DHA)

Zelenski, Noel yemeğinde masadaki bazı sandalyelerin boş olduğunu ifade ederek, “Geleneksel Noel ruhunu farklı şekilde hissediyoruz. Sofralarımızda akşam yemeği lezzetli ve sıcak değil. Etrafında boş sandalyeler var. Evlerimiz, sokaklarımız aydınlık değil. Noel çanları yüksek sesle ve ilham verici bir şekilde çalmıyor. Hava saldırısı sirenleri veya daha da kötüsü silah sesleri ve patlamaları duyuyoruz. Tüm bunlar birlikte daha büyük bir tehdit oluşturabilir. Bu bir hayal kırıklığı” ifadelerini kullandı. ‘Doğruluğun’ yollarını aydınlattığını belirten Zelenski, “Ana cesaret eylemi, her şeye rağmen tahammül etmek ve görevi sonuna kadar tamamlamaktır. Gerçek yolumuzu aydınlatır. Biliyoruz. Onu savunuyoruz. Gerçeğimiz bir özgürlük mücadelesidir. Özgürlük yüksek bir bedelle gelir. Ancak köleliğin daha da yüksek bir bedeli vardır” dedi.

MUCİZE BEKLEMEYECEĞİZ”

“Pek çok acı haber aldık ve hak ettiğimiz şekilde güzel haberler de alacağız” diyen Zelenski, “Bayramlarımızı kutlayacağız. Her zaman olduğu gibi. Gülümseyip mutlu olacağız. Her zaman olduğu gibi. Bir mucize beklemeyeceğiz. Mucizeyi kendimiz yaratacağız” diye konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 25.12.2022 13:28
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Yeni ÇağrıVolodimir ZelenskiUkrayna Devlet BaşkanıMucizeNoel MesajıZelensk
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