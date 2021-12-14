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Bakan Özer: 2022'de Türkiye'de kütüphanesi olmayan okul kalmayacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Aralık 2021 Salı 14:26
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Bakan Özer: 2022'de Türkiye'de kütüphanesi olmayan okul kalmayacak

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesine ilişkin, "Kısa sürede 10 bin okulumuz yeni kütüphanelerine kavuştu. Şu anda 30 ilimizde kütüphanesi olmayan okulumuz yok. Geri kalanı da bitmek üzere. İnşallah bu projeyi yıl sonunda tamamlayacağız. Böylece 2022 yılında tüm Türkiye'de kütüphanesi olmayan okul kalmayacak" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ekim ayı sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi kapsamında, kısa sürede 554 kütüphane yaparak tüm eksiklerini tamamlayan ilk il Ağrı oldu. Kentteki Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi'nde yeni kurulan kütüphane bir başka yönüyle daha dikkatleri üzerinde topladı. Kütüphane, atık malzemeler kullanılarak kuruldu. Kütüphane kurmak için toplanan atık malzemeler atölyelerde idareci, öğretmen ve öğrenciler tarafından işlenerek çalışmalara başlandı. Kullanılmayan paneller, tahtalar, sıralar, masalar, demirler, kağıtlar, camlar, kasalar, kutular, lastikler, bilgisayar parçaları, müzik aletleri, dolaplar, kablo makaraları, ipler, tekstil malzemeleri 'Sıfır Atık' projesi kapsamında öğretmen ve öğrenciler tarafından dönüştürülerek masa, kitaplık rafı, sandalye, sehpa, aksesuar ve aydınlatma ürünleri olarak kütüphanede kullanıma uygun hale getirildi.

'10 BİN YENİ KÜTÜPHANE YAPILDI'

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Özer, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için okullar arası başarı farklarını azaltmaya ağırlık verdiklerini belirtti. Özer, "'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesini bu kapsamda başlattık. Gerekli planlamalarımızı yaparak tüm illere ihtiyaç duydukları ödenekleri gönderdik. İllerde arkadaşlarımız yoğun bir çaba içerisindeler. Kısa sürede 10 bin okulumuz yeni kütüphanelerine kavuştu. Şu anda 30 ilimizde kütüphanesi olmayan okulumuz yok. Geri kalanı da bitmek üzere. İnşallah bu projeyi yıl sonunda tamamlayacağız. Böylece 2022 yılında tüm Türkiye'de kütüphanesi olmayan okul kalmayacak" dedi.

'GÜZEL ÖRNEĞİ DİĞER İLLERİMİZDE DE YAYGINLAŞTIRACAĞIZ'

Proje kapsamında kütüphanesiz okul kalmayan ilk ilin Ağrı olduğunun altını çizen Özer, "Ağrı ilimiz hızla organize olarak kütüphanesi olmayan 554 okulun kütüphanelerini yaptı. Bu arada Ağrı ili, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen 'Sıfır Atık' ve 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projelerini Ağrı Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesinde kurulan yeni kütüphanede birleştirdi. Bu güzel örneği diğer illerimizde de yaygınlaştıracağız. 81 ilde atık malzemeleri geri dönüştürerek en az bir kütüphane yapmayı hedefliyoruz. Ağrı İl Millî Eğitim Müdürümüz Hasan Kökrek ve çalışma arkadaşlarını, lisemizin yöneticilerini, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutluyorum" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Mahmut ÖzerKütüphaneTürkiye
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