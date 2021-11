Bakan Özer'den 'ara tatil' mesajı

ANKARA - MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Ara tatilin sonunda, yeni bilgiler ve tecrübeler edinmiş olarak sizlerle okullarımızda buluşacak ve yarınlarımız için çok büyük önem arz eden yüz yüze eğitime yine ortak çabalarımızla devam edeceğiz" dedi.



Milli Eğitim Bakanı Özer, ara tatil nedeniyle vido mesaj yayınladı. Bakan Özer, çocuklar ve Türkiye için her türlü tedbiri alarak okulları açık tutma kararlılığıyla 6 Eylül’de başlattıkları yüz yüze eğitim sürecine 15-19 Kasım'ı kapsayan 9 günlük 'ara tatil' ile mola vereceklerini belirtti. Ara tatilin sağlıkla geçmesini temenni eden Özer, "Bildiğiniz gibi 1,5 yılı aşkın uzun bir aradan sonra 6 Eylül'de sınıflarımızda buluştuk. Geride bıraktığımız bu 2 aylık süreçte hepinizin üstün gayret ve dikkatiyle yüz yüze eğitime ülkemiz genelinde büyük bir özenle devam etmeyi başardık. Bu başarıda şüphesiz, Covid-19 salgınına karşı sizlerin, velilerimizin, öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin aldığı olağanüstü tedbirlerin; aşılanma konusunda gösterilen fevkalade hassasiyetin büyük katkısı var. Her türlü desteğiyle yüz yüze eğitim kararımızı sürdürmemize katkı sunan herkese ve bu süreçte eğitimin kahramanları olan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.



'KURALLARA UYMAK YÜZ YÜZE EĞİTİME DOĞRUDAN ETKİLİ'



Ara tatilde de Covid-19 tedbirlerini elden bırakmama uyarısında bulunan Özer, "Tatilde maske, mesafe ve temizlik kurallarına göstereceğiniz hassasiyet yüz yüze eğitime sağlıkla devam edebilmemizi doğrudan etkileyecektir. Biliyoruz ki ara tatilin sonunda, yeni bilgiler ve tecrübeler edinmiş olarak sizlerle okullarımızda buluşacak ve yarınlarımız için çok büyük önem arz eden yüz yüze eğitime yine ortak çabalarımızla devam edeceğiz" diye konuştu.



'ÖĞRETMENİM İÇİN BİR FİDAN KAMPANYASI'



Yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere minnettarlıklarının küçük bir nişanesi olarak 'Öğretmenim İçin Bir Fidan' kampanyası başlattıklarını anımsatan Bakan Özer, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan da bu kampanyaya bin fidan bağışı ile destekte bulundu. Ara tatil sonrasındaki hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutlayacağımız Öğretmenler Günü’nü böylesi anlamlı bir etkinlikle, 'Öğretmenim İçin Bir Fidan' kampanyasıyla taçlandırmak her bakımdan geleceğe nefes olmaktır. Eğitim ailemiz olarak gönüllerimizin ve gayretlerimizin bu kampanyayla bir kez daha buluşacağından şüphem yok" dedi.