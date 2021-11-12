Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 20
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,635.10
ALTIN
590.13
DOLAR
9.94
STERLİN
13.32
EURO
11.38
Zabıta Memuru Alımı Yapılacak
Zabıta Memuru Alımı Yapılacak
Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı Alıyor
Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı...
ODTÜ Araştırma Görevlisi Alıyor 
ODTÜ Araştırma Görevlisi Alıyor 
Sözleşmeli Personel Alınacak 
Sözleşmeli Personel Alınacak 

Bakan Özer'den 'ara tatil' mesajı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Kasım 2021 Cuma 15:16
0 Okunma
Bakan Özer'den 'ara tatil' mesajı

ANKARA - MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Ara tatilin sonunda, yeni bilgiler ve tecrübeler edinmiş olarak sizlerle okullarımızda buluşacak ve yarınlarımız için çok büyük önem arz eden yüz yüze eğitime yine ortak çabalarımızla devam edeceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, ara tatil nedeniyle vido mesaj yayınladı. Bakan Özer, çocuklar ve Türkiye için her türlü tedbiri alarak okulları açık tutma kararlılığıyla 6 Eylül’de başlattıkları yüz yüze eğitim sürecine 15-19 Kasım'ı kapsayan 9 günlük 'ara tatil' ile mola vereceklerini belirtti. Ara tatilin sağlıkla geçmesini temenni eden Özer, "Bildiğiniz gibi 1,5 yılı aşkın uzun bir aradan sonra 6 Eylül'de sınıflarımızda buluştuk. Geride bıraktığımız bu 2 aylık süreçte hepinizin üstün gayret ve dikkatiyle yüz yüze eğitime ülkemiz genelinde büyük bir özenle devam etmeyi başardık. Bu başarıda şüphesiz, Covid-19 salgınına karşı sizlerin, velilerimizin, öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin aldığı olağanüstü tedbirlerin; aşılanma konusunda gösterilen fevkalade hassasiyetin büyük katkısı var. Her türlü desteğiyle yüz yüze eğitim kararımızı sürdürmemize katkı sunan herkese ve bu süreçte eğitimin kahramanları olan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

'KURALLARA UYMAK YÜZ YÜZE EĞİTİME DOĞRUDAN ETKİLİ'

Ara tatilde de Covid-19 tedbirlerini elden bırakmama uyarısında bulunan Özer, "Tatilde maske, mesafe ve temizlik kurallarına göstereceğiniz hassasiyet yüz yüze eğitime sağlıkla devam edebilmemizi doğrudan etkileyecektir. Biliyoruz ki ara tatilin sonunda, yeni bilgiler ve tecrübeler edinmiş olarak sizlerle okullarımızda buluşacak ve yarınlarımız için çok büyük önem arz eden yüz yüze eğitime yine ortak çabalarımızla devam edeceğiz" diye konuştu. 

'ÖĞRETMENİM İÇİN BİR FİDAN KAMPANYASI'

Yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere minnettarlıklarının küçük bir nişanesi olarak 'Öğretmenim İçin Bir Fidan' kampanyası başlattıklarını anımsatan Bakan Özer, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan da bu kampanyaya bin fidan bağışı ile destekte bulundu. Ara tatil sonrasındaki hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutlayacağımız Öğretmenler Günü’nü böylesi anlamlı bir etkinlikle, 'Öğretmenim İçin Bir Fidan' kampanyasıyla taçlandırmak her bakımdan geleceğe nefes olmaktır. Eğitim ailemiz olarak gönüllerimizin ve gayretlerimizin bu kampanyayla bir kez daha buluşacağından şüphem yok" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan ÖzerAra Tatil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Özer: Kız çocuklarının okullaşma oranı erkek çocuklarını geçti
Bakan Özer: Kız çocuklarının okullaşma oranı erkek çocuklarını geçti
Burs ve kredi başvuru süresi uzatıldı
Burs ve kredi başvuru süresi uzatıldı
Bakan Özer, milli eğitim müdürleriyle toplantı yaptı
Bakan Özer, milli eğitim müdürleriyle toplantı yaptı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans