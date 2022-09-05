Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 30
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.288,38
ALTIN
1.003,68
DOLAR
18,23
STERLİN
20,96
EURO
18,10
Çeltik Belediyesi Memur (V.H.K.İ. - Harita Mühendisi) alacak
Çeltik Belediyesi Memur (V.H.K.İ....
Ankara Medipol Üniversitesi Akademik Personel alıyor
Ankara Medipol Üniversitesi Akademik...
Kamu İhale Kurumu 10 Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdam Edecek
Kamu İhale Kurumu 10...
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Bakan Özer'den velilere: Okullarla hiçbir maddi ilişkiniz olmayacak

05 Eylül 2022 Pazartesi 11:54
Bakan Özer'den velilere: Okullarla hiçbir maddi ilişkiniz olmayacak

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'da velilerle bir araya geldiği görüşmede, "Bu sene ilk defa temel eğitim okullarımıza bütçe gönderdik. Bütün okullara 3,1 milyar TL gönderildi. Okullarımız henüz sadece 1 milyarını kullanabildi. Toptur, kağıttır, onarımdır, şöyledir, böyledir; okullarla hiçbir maddi ilişkiniz bundan sonra olmayacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı uyum eğitimi programı kapsamında Çankaya ilçesindeki Hamdullah Suphi İlkokulu'nu ziyaret etti. Okullarıyla yarın tanışacak anaokulu ve 1'inci sınıf öğrencilerinin veli ve öğretmenlerle bir araya gelen Bakan Özer, görüş ve önerilerini dinledi. Okulun ana sınıfında gerçekleşen görüşmede Özer, okul öncesi eğitime yapılan yatırıma ilişkin, "Yıl sonuna kadar anaokullarımızın sayısını 3 bine çıkartacağız. Her mahallede çocuklarımızın gidebileceği anaokulları olacak" diye konuştu.

'TÜM OKULLARA 3,1 MİLYAR TL BÜTÇE GÖNDERDİK'

Eğitimin diğer kademelerinde ciddi başarı farkları olmaması için çalıştıklarını kaydeden Bakan Özer, "Bu sene ilk defa temel eğitim okullarımıza bütçe gönderdik. Bütün okullara 3,1 milyar TL gönderildi. Okullarımız henüz sadece 1 milyarını kullanabildi. Temizlik, kırtasiye malzemesi, küçük onarımlar, laboratuvar donatımıyla ilgili okulların her türlü ihtiyacının giderilmesiyle ilgili bakanlık tüm okullara bütçe gönderiyor. Okullara, henüz kullanabildiklerinden daha fazla bütçe imkanı sunduk. Toptur, kağıttır, onarımdır, şöyledir, böyledir; okullarla hiçbir maddi ilişkiniz bundan sonra olmayacak. Sadece odaklanacağınız şey 'şu olsa bu okullardaki eğitim ortamı çok daha iyi olur' diyerek, okul yöneticilerimize ulaşmak olacak. Okul yöneticilerimiz de bize ulaşacak ve hemen hızlı bir şekilde o eksikliği gidereceğiz" ifadelerini kullandı. 

Bakan Özer, daha sonra öğretmenler odasına geçerek öğretmenlerle sohbet etti. Okuldan ayrılırken de öğrenci velileri ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Mahmut ÖzerAnkaraVeliler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzmanından anne ve babalara ilk gün rehberi
Uzmanından anne ve babalara ilk gün rehberi
Bakan Özer: Hedefimiz her öğrencimize eşit nitelikle eğitim imkanı sunmak
Bakan Özer: Hedefimiz her öğrencimize eşit nitelikle eğitim imkanı sunmak
Çavuşoğlu, Açık Balkan Girişimi toplantısında konuştu
Çavuşoğlu, Açık Balkan Girişimi toplantısında konuştu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans