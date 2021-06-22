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Bakan Selçuk, görme yetersizliği olan öğrencilere akıllı baston dağıttı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Haziran 2021 Salı 14:52
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Bakan Selçuk, görme yetersizliği olan öğrencilere akıllı baston dağıttı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Birlikte Yürüyelim' projesi kapsamında, hayırseverlerin desteğiyle alınan akıllı bastonları Ankara'da görme yetersizliği bulunan öğrencilere dağıttı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile WeWALK firması arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında hayata geçen 'Birlikte Yürüyelim' projesinde, bu yıl bağışçıların desteğiyle alınan 1000 akıllı baston, görme yetersizliği bulunan ortaokul ve lise öğrencilerine dağıtılıyor. Milli Eğitim Bakanı Selçuk da bu kapsamda Ankara'daki Mitat Enç Görme Engelliler Okulu'nda düzenlenen 'Görme Engelli Çocuklara WeWALK Akıllı Baston Dağıtımı Töreni'ne katıldı.

Bakan Selçuk, herkesin hayata pek çok zorluklarla atıldığını; ancak görme yetersizliğinin bunlar içinde en zor olanlardan biri olduğunu belirterek, "Bütün çocuklarımız bizi duyuyor ve bizim onlar için bir şeyler yapmaya çalıştığımızın farkındalar. Hep vurguladığım bir kavram var, 'fırsat adaleti'. Eşitlik herkese aynı şeyi vermek olabilir; ama herkes aynı ihtiyacı taşımayabilir. Bu anlamda da herkese ihtiyacı olan şeyi vermek adalettir. Bütün çocuklarımıza erişimleri için sağladığımız olanaklar elbette önemli; ama görme yetersizliği olan çocuklarımıza fırsat adaleti için çok daha farklı çalışmalar yapma zorunluluğumuz var. Bu çerçevede WeWalk gerçekten tüm dünyada göğsümüzü kabartan ve uluslararası başarılara imza atan bir proje. Bu projede Vestel'in de desteği var. Aldığı ödüller aslında tüm dünyadaki görme yetersizliği çeken insanların hayatlarının nasıl kolaylaşacağı konusunda bir kanıt ortaya koyuyor. Bu sene 1000 adet önümüzdeki 2 yıl içinde de 2 bin 200 adet daha temin edip bunu ücretsiz olarak öğrencilerimize ulaştıracağız" dedi.

Bakan Selçuk, daha sonra görme yetersizliği bulunan öğrencilere akıllı baston dağıttı. Öğrenciler de akıllı bastonlar sayesinde yürürken yerde, göğüs ve baş hizasındaki tüm engelleri algılayabilecek. Akıllı uygulama ile istedikleri yere kolayca ve tek başlarına navigasyon ile gidebilecek. Sesli asistan sayesinde de hangi otobüsün, ne zaman geleceğini, gitmek istedikleri yerleri ve etraflarında nerelerin olduğunu sorabilecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Akıllı BastonGörme YetersizliğiBakan Selçuk
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