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Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
23 Ekim 2021 Cumartesi 15:42
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Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca “Öğretim Görevlisi” alınacaktır.
SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlama Tarihi : 22.10.2021
Son Başvuru Tarihi : 08.11.2021
Ön Değerlendirme Tarihi : 16.11.2021
Sözlü Sınav Giriş Tarihi : 19.11.2021
Yazılı Sınav Giriş Tarihi : 24.11.2021 (19.11.2021 tarihinde yapılacak sözlü sınavdan 60 ve üzeri puan alan adaylar katılabilecektir.)
Sonuç Duyuru Tarihi : 29.11.2021
Başvuru Tipi : Şahsen / Posta
Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi : www.boun.edu.tr

BAŞVURULAR;
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Boğaziçi ÜniversitesiÖğretim GörevlisiIlanYeni Çağrı
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