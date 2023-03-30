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İstinyePark’ta Çocukların Katılımı ile Düzenlenen Müzayededen Depremzede Gençlere Destek!

İstinyePark’ta Çocuklara Özel Resim Müzayedesi düzenlendi. Müzayedede satışa sunulan 10 eserin tüm geliri depremzede gençlerin eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla Türk Eğitim Vakfı’na (TEV) bağışlandı.

30 Mart 2023 Perşembe 16:57
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İstinyePark’ta Çocukların Katılımı ile Düzenlenen Müzayededen Depremzede Gençlere Destek!

İSTANBUL- İstinyePark’da  martın son günlerinde çocukları sanatla buluşturmak amacıyla düzenlenen “Çocuklara Özel Resim Müzayedesi” yoğun ilgi gördü. Sessiz Müzayede’den Yuliya Ergene ve Rahmi Çöğendez yönetiminde gerçekleştirilen müzayedede satışa sunulan 10 eserden elde edilen gelir, TEV Ankara Şubesi bağışçılarından Rahmi Çöğendez’in destekleriyle depremzede gençlerin eğitimlerine katkıda bulunmak, eğitimlerini sürdürülebilir kılmak hedefiyle Türk Eğitim Vakfı’na (TEV) bağışlandı. 

Müzayedede ressam Hikmet Çetinkaya, Serap Demirdağ, Sait Günel, Suna Özkalan, Remzi Taşkıran, Spyros Georgas, Pervin Karslı, Saadet Gözde, Yuliya Ergene, Yavuz Bozkurt’a ait tablolar TEV’e destek amacıyla açık artırmaya çıktı.

 Sessiz Müzayede, Rahmi Çöğendez ve İstinyePark’a teşekkür eden TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, “Tüm Türkiye’ye yasa boğan deprem felaketinin yaralarını sarmak için hep birlikte çalışıyoruz. TEV olarak biz de gençlerimizin eğitimleri, hayalleri yarıda kalmasın, yarına umutla bakabilsinler diye bütün çabamızla onlara destek olmak için çalışıyoruz. Afetten etkilenen bölgelerde 304.700 üniversite öğrencisi bulunuyordu. Şimdi onların eğitimlerini sürdürebilmek için bize ihtiyaçları var. Bu müzayededen elde edilen gelirle gençlerimizin hayatına dokunacak, onlara umut olacağız” dedi.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Depremzede Gençlere DestekÇocuklara Özel Resim MüzayedesiTürk Eğitim Vakfı
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