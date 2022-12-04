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YÖK Başkanı Özvar: 50/D'li araştırma görevlilerinin, 33/A'ya intikaline yönelik bir çalışma olacak

YÜKSEK Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 50/D'li araştırma görevlilerinin devlet kadrosuna alınmasına ilişkin, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay riyasetinde 50/D ile alakalı ilgili mevzuat çalışması, önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Bu yeni düzenleme aslında, onların akademik çalışmalarını daha sağlıklı ve psikolojik olarak, kendilerini daha motive edecek şekilde 33/A'ya intikaline yönelik bir çalışma olacaktır" dedi.

04 Aralık 2022 Pazar 11:52
YÖK Başkanı Özvar: 50/D'li araştırma görevlilerinin, 33/A'ya intikaline yönelik bir çalışma olacak

YÖK Başkanı Erol Özvar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in araştırma görevlilerinin devlet kadrosuna alınacağını duyurması ile ilgili DHA'ya açıklama yaptı. Özvar, '2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nda araştırma görevlileri ile alakalı düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile hayata geçirildiğini belirterek, "Hatırlayacaksınız haziran ayı içerisinde 50/D'li öğrencilerimiz, araştırma görevlilerimiz içerisinde doktorasını tamamlayan öğrencilerimizin, bulundukları üniversitelerde gerekli akademik çalışmaları tamamlayabilmeleri için 1 artı 1 uygulamasını başlatmıştık. Sağ olsun Meclis üyelerimiz, bu konuda gerekli hassasiyeti göstermiş ve kanun yürürlüğe girmişti. Bu, '50/D' diye tabir edilen araştırma görevlileri arasında sevinçle karşılandı. Zira 2 sene boyunca gitmek istedikleri, öğretim üyesi bulunmak istedikleri üniversitelerin beklentilerini karşılayacak çalışmaları yapmak için zamanları olmuş oldu. Gelinen noktada Sayın Cumhurbaşkanımız yine geçtiğimiz günlerde bu konuda daha köklü bir çözümün yapılmasını bizlerden istedi. Bu konuda gerek Çalışma Bakanlığı gerekse kanunun kendisini ilgilendirdiği YÖK, 50/D'li araştırma görevlileri ile alakalı onların durumunu daha da iyileştirecek bir mevzuat çalışmalarını başlattı" diye konuştu.

'MEVZUAT ÇALIŞMASI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TAMAMLANACAK'

Özvar, araştırma görevlileri için kadro yolunu açan çalışmanın, genç nesillerin vizyonunu geliştirmesi açısından çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Özvar, "İnşallah Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay riyasetinde 50/D ile alakalı ilgili mevzuat çalışması, önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Akabinde zannederim Meclis'e gidecektir. İçerikle alakalı olarak ancak düzenleme hayata geçmeden önce; yani netleştikten sonra bir şeyler söylenebilir. Sizlerin de bildiği gibi 50/D'li araştırma görevlilerinin beklentilerinin bir kısmı aslında karşılanmış oldu. Şimdi bu yeni düzenleme aslında onların akademik çalışmalarını daha sağlıklı ve psikolojik olarak kendilerini daha motive edecek şekilde, 33/A'ya intikaline yönelik bir çalışma olacaktır" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
YÖKBaşkanErol Özvar50D33A
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