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Afyonkarahisar'da haşhaş hasadı kuraklık nedeniyle erken başladı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Temmuz 2021 Çarşamba 10:58
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Afyonkarahisar'da haşhaş hasadı kuraklık nedeniyle erken başladı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Kızılören ilçelerinde kuraklık nedeniyle erken olgunlaşan haşhaşın hasadına bu yıl 15 gün erken başlandı.

Kentte kasım ayında ekimine başlanan haşhaş, bu yıl kuraklık nedeniyle erken olgunlaştı. Temmuz ayının ortalarında başlaması beklenen hasat, Sandıklı ve Kızılören ilçe merkez ve köylerinde 15 gün önce başladı. Sandıklı ve Kızılören ilçelerinde 2 bin 250 üretici tarafından 25 bin dekar alanda ekimi yapılan haşhaşta yaklaşık 1400 ton rekolte bekleniyor. Bölgedeki haşhaş hasadının 20 gün içerisinde tamamlanacağı tahmin ediliyor. 'Afyon' olarak da bilinen haşhaş bitkisinin kapsülü ilaç sanayisinde kullanılırken, kapsülün içindeki haşhaşın ezmesi ve yağı tüketiliyor. Haşhaş bitkisi birçok unlu mamulde de kullanılıyor.

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, haşhaş hasadı yapılan tarlalarda üretici ve işçileri ziyaret etti. İşçilerle birlikte bir süre haşhaş kırımı yapan Toptaş, "Kuraklıktan dolayı haşhaşlar erken kurudu ve bu yıl haşhaş hasadı erken başladı. Kuraklıktan dolayı verim kaybı da var. Üreticiler haşhaşı zor şartlara yetiştiriyor. Haşhaşa diğer ürünler gibi mazot ve gübre desteği verilmiyor. Haşhaşa da mazot gübre desteği verilmesi lazım. Kapsül alım fiyatı da 5 yıldır aynı. Kapsül fiyatının da biraz artırılması lazım. Bir de kuraklıktan dolayı üreticiye ek bir destek paketi verilmeli yoksa önümüzdeki yıllar üretim yarıya düşer bu da ülke ekonomimize büyük zararlar verir" dedi.

Haşhaş üreticisi Nuriye Yılmaz da, "Hasat erken başladı, verimde kayıp var. Yetkililerden destek istiyoruz. Kapsüle 5 yıldır aynı fiyat veriliyor. Fiyatın artmasını istiyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarHaşhaş HasadıKuraklık
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