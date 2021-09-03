Antalya'da, turizmde pandemi döneminin yaraları sarılmaya çalışılıyor

Türkiye'de en fazla yerli ve yabancı turistin ağırlandığı, dünyanın önemli turizm destinasyonları arasındaki Antalya, koronavirüs salgınıyla yaşanan kayıpları, 2021'de yaklaşık 2,5 kat artışla telafi etmeye çalışıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın uygulamaya geçirdiği Güvenli Turizm Sertifikası Programı ile birçok turizm ülkesine göre, pandemi koşullarında çok daha uygun tatil imkanı sunulan Antalya'da, 8 aylık toplam turizm sayıları ve milliyetlerine göre dağılımı belli oldu.

İLK 8 AYDAKİ TURİST SAYISI, 2019'UN YARISI, 2020'NİN 2,5 KATI

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, bu yıl 8 ayda, 181 ülkeden 5 milyon 285 bin 585 yabancı turist misafir edildi. Geçen yıl 1,5 milyon olan turist sayısı, aynı döneme göre yüzde 239 arttı. Pandemi öncesindeki 2019'da 10 milyon 766 bin yabancı turist sayısıyla karşılaştırıldığında ise yüzde 49'luk düşüş gözlendi. 2021'de toparlanmaya çalışan Antalya turizmi 2019 sayılarının yarısına ulaştı.

AĞUSTOSTA 2 MİLYONA YAKLAŞTI

Ağustos ayında ise geçen yıla göre yüzde 136'lık artışla 1 milyon 889 bin 578 yabancı turist geldi. Geçen yıl aynı dönemde 798 bin kişi gelmişti. 2019 Ağustos ayında 2 milyon 572 bin turist gelirken, bu ağustosta 2019 Ağustos'un yüzde 73'üne ulaşıldı. Ağustos ayında, 756 bin kişiyle ve geçen yıla göre yüzde 124'lük artışla en çok turist Rusya'dan geldi.

ALMANLAR AĞUSTOSTA İKİNCİ

İkinci sıradaki Almanya'dan yüzde 478 artışla 269 bin kişi geldi. Üçüncü Ukrayna'dan yüzde 20'ye yakın artışla 223 bin kişi misafir edildi. Dördüncü Polonya'dan yüzde 383 artışla 93 bin, beşinci Romanya'dan yüzde 209 artışla 51 bin turist geldi. Geçen yıllarda ilk 5 içerisindeki İngiltere'nin Türkiye'ye seyahat kısıtlamasının sürmesi nedeniyle bu ülkeden yüzde 98'lik düşüşle sadece bin 90 kişi gelebildi ve sıralamada 48'e geriledi.

RUSLAR TURİZMİN VAZGEÇİLMEZİ

Bu yıl 8 ayda en çok turistin geldiği ülke Rusya olurken, yüzde 289'luk artışla Rus turist sayısı bir milyon 883 bine ulaştı. Rusların toplam turist sayısındaki milliyet payı ise yüzde 37 oldu. Geçen yıla göre Rus turist sayısındaki artış bir milyon 400 bin kişi olarak açıklandı. Sekiz ayda 3,8 milyon Rus'un geldiği 2019'a göre ise yüzde 49'a yakın oranla kayıp bir milyon 982 bin kişi oldu.

UKRAYNA, 2019'U BİLE GEÇTİ

Ukrayna, 8 ay genel toplamında ise yüzde 220'lik artış ve 894 bin turist sayısıyla ikinci sırada yer alıyor. 2021 yılında, pandemi öncesi döneme göre turist sayısında artış gösteren tek ülke Ukrayna oldu. 2019'un aynı döneminde 596 bin Ukraynalı gelirken, bu yıl 2019'a göre artış ise yüzde 34 oldu. 2019'da aynı dönemdeki Ukraynalı turist sayısı 596 bin olmuştu. Ukraynalılar yüzde 17,6'lık milliyet payıyla ikinci sırada.

ALMANLAR ÜÇÜNCÜ SIRADA

Antalya pazarının uzun yıllar en önemli pazarı ve Rusya ile iki ülkesinden biri olan Almanya'da ise pandeminin etkileri sürüyor. 2019'un sekiz ayında 1,7 milyon olan Alman turist sayısı, geçen sene 211 bine düşerken, bu yıl 658 bine ulaştı. Geçen yıla göre yüzde 212 artış gerçekleşti. Almanlar yüzde 12,9'luk milliyet payıyla üçüncü sırada.

EN ÇOK TURİST GÖNDEREN ÜLKELER

Rusya, Ukrayna ve Almanya'dan sonra Antalya'ya ocak-ağustos dönemi en çok turist gönderen ilk 10'daki diğer ülkeler ve geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları şöyle:

Polonya yüzde 669 artışla 269 bin kişi, Kazakistan yüzde 1758 artışla 148 bin kişi, Romanya yüzde 589 artışla 135 bin kişi, Beyaz Rusya yüzde 236 artışla 103 bin kişi, Moldova yüzde 256 artışla 82 bin kişi, Hollanda yüzde 225 artışla 68 bin kişi, Sırbistan yüzde 297 artışla 53 bin kişi. Önceki yıllarda Antalya'nın en iyi ilk 5 pazarı içindeki İngilizler ise seyahat yasağının devam ediyor olması nedeniyle bu yıl sekiz ayda yüzde 97'lik düşüşle 2 bin 958 kişide kaldı ve 53'üncü sıraya kadar geriledi.

2019'U GEÇEN ÜLKELER

Turizm sektörünün ölçü aldığı pandemi öncesindeki en yüksek sayılara ulaşılan 2019 yılına göre dört ülkeden sürpriz artış yaşandı. En dikkat çekici artışın gerçekleştiği Ukrayna dışında 2019'da 60 bin olan Moldovalı turist sayısı bu yıl 82 bine çıktı. Kırgızistan'dan 12 bin olan 2019'daki turist sayısı 17 bine yaklaştı. İtalya'dan gelen turist sayısı ise 2 bin 755 kişiden 5 bin 337'ye yükseldi.

GURBETÇİLER 177 ÜLKEYİ GERİDE BIRAKTI

Turizm sektörünün en önemli pazarlarından birini de özellikle Avrupa ülkelerindeki Türk vatandaşları oluşturuyor. Her yıl yaz aylarında tatillerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin sayısında da geçen seneye göre yüzde 48'lik artış gözlendi. Bu yıl 8 ayda 203 bin 563 gurbetçi tatil için Antalya'yı tercih etti. 2019'da bu rakam 437 bine ulaşmıştı. Bu yıl 203 bin kişiyle gurbetçiler, ülkelere göre sıralamada ise Rusya, Ukrayna, Almanya ve Polonya'nın ardından beşinci en büyük pazar oldu.