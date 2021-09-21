Architect tüketici finansman modülünü yaygınlaştıracak anlaşmayı imzaladı

Türkiye ve yurtdışında çok sayıda bankanın ve finans kuruluşunun teknolojik altyapısını sağlayan Architecht, tüketici ve tedarikçilerine finansman hizmeti sunarak onların hayatlarını kolaylaştırmalarını amaçlayan T.O.M. ile finansman hizmetleri için teknolojik altyapı sağlama konusunda anlaşma imzaladı. Tüketicilerin ihtiyaçlarına daha kolay ulaşmasını amaçlayan Turgut Aydın Holding, kurduğu T.O.M. ile finansman şirketi lisansı alma sürecini başlattı. Holding, tüketicilerin isteklerini ulaşılabilir kılmak için attığı bu önemli adımda en güçlü teknoloji destekçisi olarak Architecht’i tercih ettiğini duyurdu. Architecht’in yüksek teknoloji ve güvenlik prensipleriyle geliştirdiği Finansman Modülü T.O.M. Digital tarafından A101 mağazaları başta olmak üzere Türkiye genelinde yaygınlaştırılarak müşterilere servis vermeye başlayacak.

FİNANS SEKTÖRÜNE MODÜLER FİNTECH ÇÖZÜMLERİ SUNUYOR

Konu hakkında görüşlerine yer verilen Architecht Genel Müdürü Mücahit Gündebahar şunları söyledi:

"Fintech sektörüne artan yoğun ilgiyle birlikte Architecht gibi teknolojik altyapı sağlayan şirketlere büyük sorumluluklar düşüyor. Finans dünyasının spesifik alanlarına odaklanan şirketlere, bankacılık alanında elde ettiğimiz tecrübeyle oluşturduğumuz güçlü finansal teknoloji çözümlerimizi bu şirketlerin ihtiyaçlarına göre modüler olarak sunabiliyoruz. T.O.M. Digital ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği bunun en güncel örneklerinden biridir. Turgut Aydın Holding bünyesinde kurulan T.O.M. Digital, Architecht’in geliştirdiği Finansman Modülünü yaygınlaştırarak geniş müşteri kitlelerinin kullanımına açacak. Bu modül sayesinde T.O.M. müşterilerinin ihtiyaçlarına esnek ödeme imkanlarıyla ulaşmalarını sağlamanın yanında tedarikçilere de alacaklarını nakde çevirme olanağı sunarak daha öngörülebilir bir tedarik süreci yürütmelerine zemin hazırlamış olacak. Ülkemizin en önemli gruplarından biri olan Turgut Aydın Holding şirketlerinden T.O.M.’un finansman sistemini Architecht teknolojisiyle hızlı ve güvenli bir şekilde ilerletmesi bizleri oldukça mutlu etti.”