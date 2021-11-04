Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,572.53
ALTIN
555.73
DOLAR
9.72
STERLİN
13.26
EURO
11.24
Sözleşmeli Beden Öğretmeni İstihdam Edilecek 
Sözleşmeli Beden Öğretmeni İstihdam...
Hacettepe Üniversitesi 54 öğretim elemanı alacak
Hacettepe Üniversitesi 54 öğretim...
750 Engelli Öğretmen İstihdam Edilecek
750 Engelli Öğretmen İstihdam...
39 Kamu Konutu Satışa Çıkarıldı
39 Kamu Konutu Satışa...
Flaş Haber
Ölümünde siyanür şüphesi
Kapat

Bakan Dönmez'den enerji fiyatları açıklaması

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Kasım 2021 Perşembe 14:59
0 Okunma
Bakan Dönmez'den enerji fiyatları açıklaması

İSTANBUL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, artan enerji fiyatlarına ilişkin "Yıllık ortalamaya baktığımızda faturanın yarısını neredeyse hükümetimiz Hazine'den karşılar hale geldi. Biz adını ‘kara kış fonu’ koymadık ama aslında kaynağında fonlayarak yansıtıyoruz vatandaşımıza. Belki daha iyi anlaşılması içi şöyle mi demek gerekir; elektriğe bu ay 150 lira ödediniz ama bir bu kadarlık kısmını da devlet kendi bütçesinden karşıladı.Doğalgazda da aynı durum söz konusu" dedi.  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi'ne katıldı.

Eyüpsultan'da bulunan medya binasında gerçekleştirilen zirveye telekonferans yöntemiyle katılarak bir konuşma yapan Bakan Dönmez, enerji fiyatlarının dünya genelinde yükselmesi konusunda, "Kimsenin, piyasalar dahil beklemediği bir durumla karşı karşıyayız. Nedir bu beklemediği durumu? Hızlı bir küresel toparlanma, akabinde de hem enerjiye olana talebin, enerji ürünlerine olan talebin, hem de emtia piyasalarına olan hammaddeyi kastediyorum, özellikle talebi artırdı ve arz tarafı, üretimi yapan sektörlerde bu ani artış talebini karşılayamadığı için fiyatlarda ciddi sıçramalar oldu. Geçtiğimiz yıla baktığımızda petrol fiyatlarının 40 doların altına indiği dönemleri yaşadık. Doğalgaz fiyatları spot piyasalarda bin metreküp için 100-150 dolarları gördü. Kömür fiyatları yine 40-45 dolarlarda. Bu üç ürünün bugün geldiği noktaya baktığımızda hakikaten arada ciddi bir uçurum var. Petrol fiyatları 80 doları geçti. Doğalgaz fiyatları, biz Avrupa ile daha entegre çalışıyoruz, oraya baktığımızda bin metreküpü bin doların üzerine çıktı. Hatta bazı günler 1200-1300 dolarla telaffuz edildi. Bunun anlamı şu; 1 metreküpü için minimum 1 dolar para ödüyorsunuz. Bugünkü rakamlarla yaklaşık 10 liradan bahsediyorum. Kömürde yine anormal fiyat sıçramaları oldu. 40-50 dolarlık fiyatlar 250-270 dolarları gördü. Doğal olarak bu tüm ülkelerde ciddi bir sıkıntı oluşturdu" 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan DönmezEnerji Fiyatları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2022’de kimler e-Defter kullanmak zorundadır?
2022’de kimler e-Defter kullanmak zorundadır?
Petrol Ofisi, Türkiye’ye yatırım çekmeye devam ediyor
Petrol Ofisi, Türkiye’ye yatırım çekmeye devam ediyor
'Ayçiçeği yağı fiyatları pandemi nedeniyle arttı'
'Ayçiçeği yağı fiyatları pandemi nedeniyle arttı'
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans