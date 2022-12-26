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Bakan Muş: 4 ulusal zincir markete etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk

ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanı Mehmet Muş, "Ülkemizde en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk" dedi.

26 Aralık 2022 Pazartesi 10:09
Bakan Muş: 4 ulusal zincir markete etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk

ANKARA, (DHA)

Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizde en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz. Ticaret Bakanlığı olarak sahada denetimlerimizi yoğun şekilde sürdürmekteyiz. Haksız fiyat artışlarıyla mücadelede bakanlık olarak elimizdeki tüm denetim imkanlarını sonuna kadar kullanmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı. (DHA)

DHA

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