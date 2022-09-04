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Bakan Nebati: Enflasyonun tek hanelere ineceğini öngörüyoruz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Orta Vadeli Program ile ilgili "Program dönemi sonunda, ihracatımızın 305 milyar dolara ulaşacağını, işsizlik oranının yüzde 9,6 ile önemli ölçüde gerileyeceğini, cari işlemler açığının GSYH'ye oranının yüzde 0,9 olacağını, enflasyonun tek hanelere ineceğini öngörüyoruz" dedi.

04 Eylül 2022 Pazar 20:13
Bakan Nebati: Enflasyonun tek hanelere ineceğini öngörüyoruz

ANKARA, (DHA)-

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hükümet olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana kapsayıcı kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda hazırlayıp uyguladığımız orta ve uzun vadeli planlarla ekonomimizi büyüttük ve güçlendirdik. Önümüzdeki 3 yıllık dönemin yol haritasını oluşturacak Orta Vadeli Program, dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler titizlikle analiz edilerek, On Birinci Kalkınma Planı esaslarıyla uyumlu şekilde hazırlanmıştır. Programımızı hazırlarken büyümeyi ve istihdamı artıran, yüksek katma değerli üretimi önceliklendiren ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi esas alan Türkiye Ekonomi Modelimiz merkeze alınmıştır. Program süresince uygulayacağımız politikalar da bu kapsamda, yüksek katma değerli üretimi, cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşmeyi, verimliliği ve ihracat artışını sağlamak üzere oluşturulmuştur. Böylelikle ekonomimizin ortalama yüzde 5,3 büyümesini, istihdamın toplamda 2,7 milyon kişi artmasını öngörüyoruz" dedi.

'MALİ DİSİPLİNDEN ASLA TAVİZ VERMEDİK'

Bakan Nebati, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Ayrıca program dönemi sonunda, ihracatımızın 305 milyar dolara ulaşacağını, işsizlik oranının yüzde 9,6 ile önemli ölçüde gerileyeceğini, cari işlemler açığının GSYH’ye oranının yüzde 0,9 olacağını, enflasyonun tek hanelere ineceğini öngörüyoruz. Vurgulamak isterim ki, 2023-2025 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programımızda, önceki yıllarda olduğu gibi mali disiplinden asla taviz vermedik. Ekonomimizin temel dinamiklerini göz önünde bulundurarak tüm vatandaşlarımızın önceliklerini karşılayacak bir bütçe hazırlamaya gayret ettik. Program dönemi sonunda, Merkezi Yönetim Bütçe açığının GSYH’ye oranının yüzde 1,5 olmasını öngörüyoruz." (DHA)

DHA

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Bakan Nebati: Enflasyonun Tek Hanelere Ineceğini öngörüyoruzNebatiYeni Çağrı
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