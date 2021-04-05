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Buğdayda yüzde 40 verim kaybı bekleniyor

Edirne'de zirai don vuran buğdayda yüzde 40 verim kaybı bekleniyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Nisan 2021 Pazartesi 13:53
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Buğdayda yüzde 40 verim kaybı bekleniyor

EDİRNE -  Edirne'de, Bulgaristan'a sınır yüksek kesimlerde soğuk havadan etkilenip donan buğdaydan üretici yüzde 40 verim kaybı olacağını baelirtti. Çiftçilerden Cemali Öztürk, "Buğdaylarımız yaşanan don sonrası sarardı, göçtü gitti. Bazı tarlalarda buğday kökten yeşerme ile kardeş yaptı ama o da pek etkili olmadı. Çoğu üretici tarlasını bozdu, ayçiçeği ekerse ekecek ekemezse nadasa bırakacak. Buğday hasadından yüze 30-40 verim kaybı bekliyoruz" dedi.

Edirne'de geçen yıl yaşanan kuraklığın ardından bu yıl beklenen yağışları zamanında alan buğdayda üretici yüksek verim beklerken, şubat ayında yaşanan zirai don belirli bölgelerde buğdayı vurdu. Özelikle Bulgaristan'a sınır yüksek kesimde bulunan köylerde, şubat ayında hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 12 dereceye kadar düşmesiyle yaşanan don, tarlada buğdayı kökünden etkileyip yeşermesini önledi, ürüne zarar verdi.

'YÜZDE 40 VERİM KAYBI BEKLİYORUZ'

Buğday ekili tarlalarında yaşanan don nedeniyle hasatta yüzde 40 verim kaybı beklediklerini söyleyen Suakacağı köyü muhtarı Cemali Öztürk, "Buğdaylarda bu sene don yaşandı. Bazı tarlalarda biraz yeşerme oldu ama erken sararan tarlalarda verim düşük olacak. Bizim köyümüzle birlikte çevre köylerde de don çok etkili oldu. Don olayı yaşanmasaydı ektiğimiz buğday tarlalarından dönümünden 300-4000 kilo hasat almayı bekliyorduk ama şu an 150 kilo gibi buğday alacağız. Bu da ektiğimiz masrafı zor karşılar. Buğdaylarımız yaşanan don sonrası sarardı, göçtü gitti. Bazı tarlalarda buğday kökten yeşerme ile kardeş yaptı ama o da pek etkili olmadı. Çoğu üretici tarlasını bozdu, ayçiçeği ekerse ekecek ekemezse nadasa bırakacak. Buğday hasatından yüze 30-40 verim kaybı bekliyoruz" dedi.

'REKOR VERİM BEKLİYORDUK AMA OLMADI'

Bu yıl buğdayın zamanında ve istenilen yağışı aldığı için hasatta rekor beklediklerini fakat yaşanan don ile buğdaydan zarar ettiklerini söyleyen üretici Cafer Kayar, "Bu yıl her şey çok güzeldi, yağmur yağdı, kar yağdı ve buğdaylarımız güzel yeşeriyordu ama yaşanan dondan dolayı buğdayımız erken sarardı. Bu nedenle hasatta yüzde 40 verim kaybı bekliyoruz. Köyümüz yüksek kesimde olduğu için dondan çok etkilendi ve şu anda buğday tarlaları da çok seyrek kaldı. Ektiğimiz tarlalarda dönümünden, 500 kiloya kadar buğday alıyorduk ama şu an 250 kilo almamız mucize olacak. Bu yıl hasatta rekor verim bekliyorduk ama olmadı. Tarlalarımızı bozup yerine ayçiçeği ekmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

'BUĞDAY BİR GECEDE SARARDI, DON BİZİ VURDU'

Buğday tarlasının yaşanan don sonrası bir gecede sarardığını anlatan Behçet Kamay, "Erken ekim yaptığımız tarlalarda, zararımız var. Geç ekilenlerde yok. Hava sıcaklığının eksi 12 düşmesiyle birlikte buğdayımız hasatta olduğu gibi bir gecede sarardı. Bazı ziraatçılara sorduğumuzda 'tarlalarınızı ellemeyin tekrar yeşerebilir' dedi. Daha sonra ekili olan buğday tarlalarında bölüm bölüm sararma olduğunu gördük. Ben 61 yaşındayım böyle bir şey görmedim. Bu yıl ekinin donmasını ilk defa gördüm ve yaşadım. Zararımız çok, don bizi vurdu" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Verim KaybıZirai DonEdirne
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