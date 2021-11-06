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Coğrafi işaretli Velimeşe Bozası'na yoğun ilgi

TEKİRDAĞ'ın tescilli lezzetleri arasına giren Velimeşe bozası, bağışıklık sistemini güçlendirdiği için pandemi döneminde ilgi görüyor. Üretici Makbule Başaran, özellikle internet üzerinden gelen siparişlere yetişemediklerini söyledi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Kasım 2021 Cumartesi 12:59
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Coğrafi işaretli Velimeşe Bozası'na yoğun ilgi

Ergene ilçesinin meşhur lezzetlerinden 'Velimeşe bozası', yapılan başvurular sonrası Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaret aldı. İlçenin yaklaşık 10 bin nüfuslu mahallesi Velimeşe'den adını alan ünlü lezzete, ilgi her geçen artıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtilen bozaya pandemi döneminde ilgi daha da arttı.

Coğrafi işaret aldıktan sonra ürünlerinin daha da tanınır hale geldiğini söyleyen 30 yıllık boza üreticisi Makbule Başaran, vatandaşların evde de boza yapabileceğini söyledi. Başaran, "Evde malzeme olunca yapabiliriz. Darı, yerli mısır yüzde yüz yerli mısır olması gerekiyor ve un, şeker ve su olunca bozayı yapabiliriz. Bu malzemeleriz olmazsa olmazıdır bozanın. İlk önce suyu kaynatıyoruz. Mısır ve unu darıyı koyup dört saat kısık ateşle özleşinceye kadar kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra soğutmaya çekiyoruz. Soğutmadan sonra kıl gibi ince elekten geçiriyoruz. Süzdükten sonra iki gün bekletip şekerli suyla inceltiyoruz. Bozanın faydaları bağışıklık sistemini güçlendirir, gribe karşı bağırsak hastalıklarına karşı boza iyi gelmektedir. Velimeşe bozası coğrafi işaret aldıktan sonra satışlarımız arttı. Özellikle kargo satışlarımız çoğaldı. Antalya, Adana, her yere siparişlerimiz çoğaldı" dedi.

Velimeşe Mahallesi Muhtarı Mehmet Erkul, coğrafi işareti almak için 3 yıl mücadele edildiğini ve mücadelenin boşa çıkmadığını belirtti. Erkul, tescilin ardından satışlarda artış yaşandığının belirterek, "Velimeşe bozası coğrafi işareti aldıktan sonra satışları hızla yükseldi. 5 tane bozacımız var Velimeşe'de ve ben hepsini ziyaret ederim ve gözlemlerim ve düşüncülerini alırım. 5 bozacımızın da Covid-19 hastalığından sonra özellikle uzmanların tavsiye etmesinden dolayı normal perakende satışı da internet satışları da arttı" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Velimeşe BozasıTekirdağErgene
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