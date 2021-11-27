ICAS Genel Müdürü Ergin: Helal gıda üretimi 2 trilyon dolarlık bir pazar

ICAS Genel Müdürü Hakan Ergin, yazılı açıklama yaparak, 2015 yılında yüzde 100 sermayesi Türk Standardları Enstitüsü'ne (TSE) ait olarak kurulan şirketin 2022 vizyonunu anlattı. Global bir marka olma yolunda ilerlediklerini belirten ICAS Genel Müdürü Ergin, "Helal alanında uygunluk değerleme kuruluşları yani helal ürün ve hizmetlerin sertifikasyonunu yapan kuruluşlar aslında dünyada yaklaşık 20 yıldır var. Bu çok hızlı gelişen bir sektör. Bu kuruluşların onaylanmasını, yetkinliğini amaçlayan akreditasyon hizmeti çok yeni. Türkiye’de bunun ilk örneği Helal Akreditasyon Kurumu (HAK). HAK, dünyadaki ilk akreditasyon kurumu. HAK faaliyete geçtikten sonra ilk akreditasyonunu TSE ve ICAS olarak biz aldık. Biz özellikle gıda alanında dünyada helal olduğu söylenen ürünleri gönüllülük esasına dayalı belgelendirilmesini yapıyoruz. Helal pazarı, dünyada 7 trilyon doların üzerinde olan bir pazar. Bunun en büyük kısmı 3,5 trilyon dolarlık kısmı helal finans. Ama bizim sertifikasyon amaçladığımız ve hedeflediğimiz alan ise gıda, yiyecek-içecek sektörü. Gıda üretiminde de 2 trilyon dolarlık bir pazar olduğunu biliyoruz. Bu pazarda biz uygunluk değerlendirmesi yapmış olarak dünya çapında yerimizi almaya başlıyoruz" dedi.