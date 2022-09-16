İş dünyasının liderleri, Dünya E-ticaret Konferansı’nda deneyimlerini paylaşacak

Konuşmacıların arasında İstifade Ettiren Fikirler Platformu Kurucusu Tuğer Akkaya’nın da bulunduğu e-ticaret konferansına geri sayım başladı. E-ticaret Meclis Başkanı Ozan Acar, Türkiye Yazılım Meclis Başkanı Ertan Barut, Türk Havayolları Türkiye Kargo Satışları Başkan Yardımcısı Ahmet Kaya, Türkiye Ticaret Bakanlığı E-İhracat, Dijital Pazarlama ve Yeni Nesil Teknolojiler Bölüm Başkanı Hasan Önal gibi isimleri yer alacağı etkinlikte, girişimci adaylarına eğitim serileriyle destek olan Tuğer Akkaya, e-ihracat ve e-ticaret alanındaki bilgi ve deneyimlerini aktaracak.



E-ticaret sektörü hızla büyürken, bu alanda faaliyet gösteren ve aday olan birçok kişi potansiyel müşterilerle iletişim kurmak, iş birlikleri yaparak yeni pazarlara açılmak için etkinliklerde bir araya geliyor. Son olarak Türkiye’nin e-ihracat ekosistemindeki uluslararası eğitim, etkinlik ve danışmanlık organizasyonu WORLDDEF tarafından 28-30 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya E-ticaret Konferansı, iş dünyasının önemli oyuncularını İstanbul WOW Kongre Merkezi’nde buluşturuyor. Moderatörlüğünü Okan Bayülgen’in üstlendiği konferansta sahneye çıkacak 200’den fazla konuşmacı, 34 ülkeden 10 bini aşkın katılımcıyla e-ihracat ve e-ticaret hakkındaki bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.



"DİJİTAL ODAKLI STRATEJİ OLUŞTURMAK İÇİN BENZERSİZ BİR DENEYİM SAHASI OLUŞTURUYOR”



Katılımcıların sektöre dair merak ettikleri tüm sorulara bütünsel bir çerçeveyle yanıt vermeyi amaçlayan Tuğer Akkaya, konuya dair şu bilgileri paylaştı:



“E-ticaret, iş dünyasının liderleri için hızla yaygınlaşan bir faaliyet alanını ifade ederken, girişimcilere de kendi işinin patronu olma fırsatını veriyor. Fakat e-ticaret gibi büyük bir havuzda ayakta kalabilmek gittikçe zorlaşırken, iş hayatına online satış yaparak atılmak isteyen genç girişimciler daha çekingen davranıyor. Benim de konuşmacı olarak katılacağım Dünya E-Ticaret Konferansı gibi etkinlikler ise yalnızca yöneticiler değil, e-ticarete başlayacak girişimciler için de birçok sorunun cevabını bulmak ve dijital odaklı strateji oluşturmak için benzersiz bir deneyim sahası oluşturuyor.”



E-TİCARETTE GLOBALLEŞME ODAKLI VİZYON KAZANIYORLAR



E-ticaret ve e-ihracat alanında kılavuz niteliğinde birçok içerik ve eğitim serisi hazırlayarak girişimcilerin bu alandaki tüm kaslarını geliştirmelerini sağladığı belirten İstifade Akkaya, girişimcilerin ürün veya hizmetlerini online platformlarda tanıtmaları ve satmaları için de dünya çapındaki e-ticaret sitelerine dair detayları birçok kanaldan yanıtladığını söyleyerek, “E-ticaret alanındaki 15 yıla dayanan bilgi ve deneyimimi Dünya E-Ticaret Konferansı aracılığıyla katılımcılarla paylaşabileceğim için mutluluk duyuyorum. Dijitalleşmenin etkisiyle hem tüketiciler hem de çalışanlar için hızla büyüyen bir sektör olan e-ticaret hakkında küresel bir vizyon kazanmak, içgörüler elde ederek yeni hedefler belirlemek isteyen herkesi etkinliğe davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.