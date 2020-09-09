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Pandemiye rağmen 12 bin istihdam oluşacak

Konya Sanayi Odası (KSO) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, yeni tahsis edilen alanla birlikte 23 milyon metrekareye ulaşan Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 12 bin yeni istihdam sağlanacağını belirtti.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Eylül 2020 Çarşamba 14:42
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Pandemiye rağmen 12 bin istihdam oluşacak

KONYA - KSO Başkanı Kütükcü, Konya’nın, Türk sanayisinin üreten gücü haline geldiğini, yeni sanayi yatırımlarının şehrin geleceğinde kritik rol oynayacağını kaydetti. Pandemi sürecine rağmen kentteki Organize Sanayi Bölgesi'nin yeni tahsis edilen alanla 23 milyon metrekareye ulaştığını kaydeden Kütükcü, ''Yaklaşık 7 milyon metrekareden oluşan bölgemizin yeni genişleme alanı olan 5'inci kısımda, 2018 yılının Eylül ayında 143 yeni parseli sanayicilerimizin yatırımları için tahsise açmıştık. Geldiğimiz noktada, ekonomik zorluklara ve pandemi sürecine rağmen bu tahsislerin tamamını gerçekleştirdik. Yatırımcılarımız burada önümüzdeki 4 yıl içinde makine, otomotiv, kimya, ana metal, plastik ve kauçuk gibi sektörlerde yaklaşık 4 milyar liralık yatırım yapacak, 12 bin civarında yeni istihdam oluşturacaklar. İçinde bulunduğumuz küresel salgına rağmen, yatırımlarıyla, üretim sevdalarıyla şehrimize ve ülkemize güç veren bütün sanayicilerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu. 



5'inci kısım genişletme alanına, 2020 yılı sonuna kadar 300 milyon liraya yakın altyapı yatırımı yapacaklarını belirten Kütükcü, ''Şu an sahada çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bölgede atık su şebekesi, yağmur suyu şebekesi, terfi merkezleri, elektrik şebekesi, içme suyu altyapısı, elektrik, SCADA, fiber altyapı hatları, doğal gaz altyapısı gibi pek çok alanda yatırım yapıyoruz. Bu yatırımların bir kısmını tamamladık. Bölge müdürlüğü olarak sadece 5'inci kısım genişleme alanımıza 2020 yılı sonuna kadar yapacağımız yatırımların toplamı 300 milyon lirayı bulacak'' dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KSOOSBÜKMemiş KütükcüYeni Tahsis Edilen AlanPandemiIstihdam
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