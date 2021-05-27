Seda Şanik : Kadının fendi, pandemiyi yendi

HABER: SEDAT SARIKAYA

Seda Şanik cesur kararıyla girişimci kadınlara örnek oldu

Seda Şanik açmış olduğu şarküteri vasıtasıyla müşterilerinin siparişlerini evlerine ulaştırırken sattığı ürünlerde aracıları aradan çıkararak daha ucuz maliyetle müşterilerine satışa sundu. Kısa bir sürede Beylikdüzü’nde ciddi bir müşteri portföyü yakalayan Şanik kısa bir süre içerisinde Sefaköy’de birçok ünlü isminde açılışına katılacağı görkemli bir açılışla ikinci işyerini açmak için hazırlıklara başladı.