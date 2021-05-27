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Seda Şanik : Kadının fendi, pandemiyi yendi

Cemiyet hayatının yakından tanıdığı isimlerden Seda Şanik pandemi döneminde radikal bir karar aldı. Pandemi döneminde birçok esnafın kepenk kapatmak zorunda kaldığı bir dönemde gıda sektörüne girmem kararı alan Seda Şanik, Beylikdüzü’nde Gür Meat adını verdiği bir şarküteri ile ticaret hayatına atıldı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
27 Mayıs 2021 Perşembe 16:03
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Seda Şanik : Kadının fendi, pandemiyi yendi

HABER: SEDAT SARIKAYA

Seda Şanik cesur kararıyla girişimci kadınlara örnek oldu

Seda Şanik açmış olduğu şarküteri vasıtasıyla müşterilerinin siparişlerini evlerine ulaştırırken sattığı ürünlerde aracıları aradan çıkararak daha ucuz maliyetle müşterilerine satışa sundu. Kısa bir sürede Beylikdüzü’nde ciddi bir müşteri portföyü yakalayan Şanik kısa bir süre içerisinde Sefaköy’de birçok ünlü isminde açılışına katılacağı görkemli bir açılışla ikinci işyerini açmak için hazırlıklara başladı.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Seda şaniPandemi
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