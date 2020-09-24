Silivrili üreticilerin yüzünü yemek yarışması güldürdü

İSTANBUL - Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın ilçenin tanıtımına yönelik çalışmaları kapsamında çekimleri Silivri’de yapılan MasterChef Türkiye yemek yarışması, 12 Eylül Cumartesi günü TV8 ekranlarında yayınlandı. Kalepark Sosyal Tesisleri, Alipaşa Mahallesi ve Büyükkılıçlı Mahallesinde gerçekleştirilen çekimlerin yer aldığı programda Silivri’de üretilen ürünler kullanılarak hazırlanan yemekler yarıştı. Program sonrası özellikle yerel ürünlere Türkiye’nin dört bir yanından talep yağdı. Silivri’de faaliyet gösteren yerel üreticiler MasterChef programının satışlarını ikiye katladığını ifade ederek Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a ve MasterChef ekibine teşekkür etti.

“PROGRAMDAN SONRA TELEFONLARIMIZ SUSMADI, İNSANLAR YEREL ÜRÜNLER ALMAK İÇİN ARIYOR”

Silivri’de çekimleri gerçekleşen program ve sonrasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Silivri esnaflarından Zerrin Otman, “Daha öncede severek izlediğimiz MasterChef yarışmasının Silivri’de çekilmesi Silivrimizin tanıtımına çok büyük katkı sağladı. Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerinde ilgi ile izlenen bir programın Silivri’de çekilmesi hem Silivri’nin hem de Silivri’de yetişen ürünlerin tanıtımı için çok faydalı oldu. Yöresel ev yemekleri yapan küçük bir lokantam var. Programdan sonra adeta sipariş yağmuruna tutulduk. Çok yoğun bir şekilde gelen talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Bu program esnafımızın da yüzünü güldürdü. Silivri Belediye Başkanımız Volkan Bey’e çok teşekkür ediyorum. Biz böyle bir tanıtım görmedik” dedi.

Silivri Köy Pazarında yöresel ürünler satarak hayatını devam ettiren Nermin Bekar ise, “Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz, köy pazarı ile bizlere evlerimizde ürettiğimiz doğal ürünleri satma ve aile bütçemize katkı sunma imkânı sağlamıştı. Yaptığı hizmet sadece bununla da kalmadı bizim satışlarımızı artıracak, Silivri’yi tanıtacak hizmetlerde yapıyor. TV8’de yayınlanan MasterChef programını Silivri’ye getirdi. Programın bitmesi ile telefonlarımız susmadı. Mardin’den, Adana’dan, Edirne’den birçok farklı yerden insanlar yerel ürünlerimizden almak için bize ulaşıyor, sipariş veriyor. Satışlarımız inanılmaz derecede arttı. Çok memnunuz. Başkanımızdan Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz” dedi.

“HER ŞEY MARKA KENT MUTLU SİLİVRİ İÇİN”

Programın Silivri’ye sağladığı katkıyı ve üreticilerin memnuniyetini değerlendiren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “İstanbul’un en verimli topraklarına sahip olan Silivrimiz ve bu topraklara bizler gibi inanan Silivrili üreticilerimiz için tanıtım, yatırım ve desteklerimiz devam edecek” diyerek şu ifadelere yer verdi: “Göreve geldiğimiz günden itibaren Silivri’de tarımın, hayvancının, esnafın ve üreticinin yanında olacağımızı söylemiştik. İlçemizde faaliyet gösteren tüm üreticilerimiz ve Silivrimizin tanıtımı için TV8 ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran MasterChef Yemek Yarışması programına Silivri’de ev sahipliği yaptık." dedi.





Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz şöyle devam etti;





"Kalepark Sosyal Tesislerimiz, Alipaşa Mahallesi ve Büyükkılıçlı Mahallesinde gerçekleştirilen çekimlerle Silivrimizin yöresel yemeklerini ve Silivri’de yetişen doğal ürünleri tanıtma imkânı bulduk. Programın yayınlanması ile birlikte birçok tebrik ve teşekkür aldık. Bunun büyük çoğunluğu da Silivrili üreticilerimizden ve esnaflarımızdan oldu. Bizi en çok mutlu eden Silivrili üreticilerimizin memnuniyeti. İstanbul’un en verimli topraklarına sahip olan Silivri’mize ve bu topraklara bizler gibi inanan Silivrili üreticilerimiz için tanıtım, yatırım ve desteklerimiz devam edecek. Bizleri kırmayarak şehrimizin tanıtımına çok büyük katkı sağlayan TV8 ve MasterChef programının tüm ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Her şey ‘Marka Kent Mutlu Silivri’ için.”