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Togg, İstanbul ve Bursa'da mobil deneyim merkezi açtı

Akıllı cihazlarını kullanıcılarla doğrudan buluşturan Togg, kullanıcıya daha yakın olmak için Türkiye genelinde mobil deneyim merkezleri açmaya başladı.

20 Mart 2023 Pazartesi 15:25
Togg, İstanbul ve Bursa'da mobil deneyim merkezi açtı

İstanbul

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, kullanıcıyı merkeze alan, dijital ve fiziksel deneyimi harmanlayan hibrit bir yapıda satış stratejisi oluşturan Togg, kullanıcıyla temas yöntemlerini çeşitlendiriyor.
Togg, doğrudan yönettiği ve 2023 boyunca 10'u sabit 8'i gezici olmak üzere sayıları 18'e ulaşacak deneyim merkezlerinin yanı sıra kullanıcıya yakın olmak için mobil deneyim merkezleri açmaya başladı. Aynı anda İstanbul’da Meydan AVM ile Bursa Suryapı Marka AVM’de mobil deneyim merkezleri açan Togg, akıllı cihazlarını ve etrafında oluşan tüm ekosistemi burada kullanıcılarla buluşturacak. 
Bir şehirde en az 1,5-2 ay açık kalacak mobil deneyim merkezlerinde kullanıcılar, hem Togg ekosistemini deneyimleme hem de Togg T10X'i inceleme şansı bulacak.
Togg, yıl içinde mobil deneyim merkezi sayısını 8'e çıkaracak. Togg'un mobil deneyim merkezleri 2023 boyunca Türkiye'nin 7 bölgesini dolaşacak.
"Bu yıl içinde 20'den fazla sabit ve mobil servis noktamız hazır olacak"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, kullanıcılara uçtan uca, hızlı ve verimli bir deneyim yaşatmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Kullanıcıyla temas ettiğimiz noktalarımızı açmayı sürdürüyoruz. Deneyim merkezlerimizin ilkini İstanbul Zorlu Center'da açmıştık, bu sayıyı bu yıl Türkiye çapında 18'e çıkaracağız. Yine bu yıl içinde 20'den fazla sabit ve mobil servis noktamız hazır olacak. Kullanıcılarımızla bir araya geleceğimiz mobil deneyim merkezlerimizin sayısını da yıl içinde 8'e çıkaracağız. Bu mağazalarımızla da 7 bölgemizi dolaşacağız."

AA

Anahtar Kelimeler:
TOGGIstanbulBursa
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