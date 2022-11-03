TÃœÄ°K, ekim ayÄ± enflasyon rakamlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

TÃœÄ°K'ten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re; TÃœFEâ€™deki deÄŸiÅŸim, ekim ayÄ±nda bir Ã¶nceki aya gÃ¶re yÃ¼zde 3,54, geÃ§en yÄ±lÄ±n aralÄ±k ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 57,80, geÃ§en yÄ±lÄ±n ekim ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 85,51, 12 aylÄ±k ortalamalara gÃ¶re ise yÃ¼zde 65,26 olarak gerÃ§ekleÅŸti.Â TÃ¼ketici fiyatlarÄ±nda geÃ§enÂ yÄ±lÄ±n ekim ayÄ±na gÃ¶re en az artÄ±ÅŸ gÃ¶steren ana grup yÃ¼zde 33,48 ile haberleÅŸme oldu,Â artÄ±ÅŸÄ±n en yÃ¼ksek olduÄŸu ana grup ise yÃ¼zde 117,15 ile ulaÅŸtÄ±rma oldu.Â Ana harcama gruplarÄ± itibarÄ±yla, geÃ§en aya gÃ¶re enÂ az artÄ±ÅŸ gÃ¶steren ana grup yÃ¼zde 0,36 ile eÄŸitim oldu. ArtÄ±ÅŸÄ±n en yÃ¼ksek olduÄŸu ana grup ise yÃ¼zde 8,34 ile giyim ve ayakkabÄ± oldu.Â

Endekste kapsanan 144 temel baÅŸlÄ±ktan, 13 temel baÅŸlÄ±ÄŸÄ±n endeksinde dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gerÃ§ekleÅŸirken, 4 temel baÅŸlÄ±ÄŸÄ±n endeksinde deÄŸiÅŸim olmadÄ±. 127 temel baÅŸlÄ±ÄŸÄ±n endeksinde ise artÄ±ÅŸ gerÃ§ekleÅŸti.

Ä°ÅŸlenmemiÅŸ gÄ±da Ã¼rÃ¼nleri, enerji, alkollÃ¼ iÃ§kiler ve tÃ¼tÃ¼n ile altÄ±n hariÃ§ TÃœFE'deki deÄŸiÅŸim, geÃ§en aya gÃ¶re yÃ¼zde 3,24, geÃ§en yÄ±lÄ±n aralÄ±k ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 50,57, geÃ§en yÄ±lÄ±n ekim ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 77,01 ve 12 aylÄ±k ortalamalara gÃ¶re yÃ¼zde 56,71 olarak gerÃ§ekleÅŸti.Â