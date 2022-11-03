Galeriler Videolar Yazarlar Ä°Åž Ä°LANLARI
Antalya 18
aÃ§Ä±k
Gazete SayfalarÄ± GÃœNCEL RÃ¶portaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Ã–ne Ã‡Ä±kan ManÅŸet KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÃœRKÄ°YE SAÄžLIK
BÄ°ST
4.063,78
ALTIN
975,87
DOLAR
18,62
STERLÄ°N
21,19
EURO
18,26
Denizli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi akaryakÄ±t ve servis istasyonu alanÄ±nÄ± ihaleyle satacak
Denizli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi akaryakÄ±t...
SelÃ§uklu Belediyesi'nden arsa satÄ±ÅŸ ihalesi
SelÃ§uklu Belediyesi'nden arsa satÄ±ÅŸ...
Giresun Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ 30 Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
Giresun Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ 30...
Ege Ãœniversitesi 113 Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
Ege Ãœniversitesi 113 Ã–ÄŸretim...

TÃœÄ°K, ekim ayÄ± enflasyon rakamlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

TÃœRKÄ°YE Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K), ekim ayÄ±Â tÃ¼ketici fiyat endeksinin (TÃœFE) aylÄ±k bazda yÃ¼zde 3,54 arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±; yÄ±llÄ±k enflasyonunÂ tÃ¼ketici fiyatlarÄ±nda yÃ¼zde 85,51 kaydedildiÄŸini duyurdu.

03 KasÄ±m 2022 PerÅŸembe 10:27
TÃœÄ°K, ekim ayÄ± enflasyon rakamlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

TÃœÄ°K'ten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re; TÃœFEâ€™deki deÄŸiÅŸim, ekim ayÄ±nda bir Ã¶nceki aya gÃ¶re yÃ¼zde 3,54, geÃ§en yÄ±lÄ±n aralÄ±k ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 57,80, geÃ§en yÄ±lÄ±n ekim ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 85,51, 12 aylÄ±k ortalamalara gÃ¶re ise yÃ¼zde 65,26 olarak gerÃ§ekleÅŸti.Â TÃ¼ketici fiyatlarÄ±nda geÃ§enÂ yÄ±lÄ±n ekim ayÄ±na gÃ¶re en az artÄ±ÅŸ gÃ¶steren ana grup yÃ¼zde 33,48 ile haberleÅŸme oldu,Â artÄ±ÅŸÄ±n en yÃ¼ksek olduÄŸu ana grup ise yÃ¼zde 117,15 ile ulaÅŸtÄ±rma oldu.Â Ana harcama gruplarÄ± itibarÄ±yla, geÃ§en aya gÃ¶re enÂ az artÄ±ÅŸ gÃ¶steren ana grup yÃ¼zde 0,36 ile eÄŸitim oldu. ArtÄ±ÅŸÄ±n en yÃ¼ksek olduÄŸu ana grup ise yÃ¼zde 8,34 ile giyim ve ayakkabÄ± oldu.Â 

Endekste kapsanan 144 temel baÅŸlÄ±ktan, 13 temel baÅŸlÄ±ÄŸÄ±n endeksinde dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gerÃ§ekleÅŸirken, 4 temel baÅŸlÄ±ÄŸÄ±n endeksinde deÄŸiÅŸim olmadÄ±. 127 temel baÅŸlÄ±ÄŸÄ±n endeksinde ise artÄ±ÅŸ gerÃ§ekleÅŸti.

Ä°ÅŸlenmemiÅŸ gÄ±da Ã¼rÃ¼nleri, enerji, alkollÃ¼ iÃ§kiler ve tÃ¼tÃ¼n ile altÄ±n hariÃ§ TÃœFE'deki deÄŸiÅŸim, geÃ§en aya gÃ¶re yÃ¼zde 3,24, geÃ§en yÄ±lÄ±n aralÄ±k ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 50,57, geÃ§en yÄ±lÄ±n ekim ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 77,01 ve 12 aylÄ±k ortalamalara gÃ¶re yÃ¼zde 56,71 olarak gerÃ§ekleÅŸti.Â 

DHA

Son GÃ¼ncelleme: 03.11.2022 11:25
Anahtar Kelimeler:
TÃœÄ°KEnflasyonTÃ¼keticiTÃœFE
Yorumlar
Avatar
AdÄ±nÄ±z
Yorum GÃ¶nder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak Ã¼zere yÃ¶neticiye iletilmiÅŸtir.×
Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.
Ä°lgili Haberler
Ä°ÅŸ dÃ¼nyasÄ± 4 KasÄ±mâ€™da E-ticaret Zirvesiâ€™nde bir araya gelecekÂ 
Ä°ÅŸ dÃ¼nyasÄ± 4 KasÄ±mâ€™da E-ticaret Zirvesiâ€™nde bir araya gelecekÂ 
Bakan KiriÅŸci: GenÃ§liÄŸin de tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼ne, ormancÄ±lÄ±ÄŸa ilgisini mutlaka taÅŸÄ±malÄ±yÄ±z
Bakan KiriÅŸci: GenÃ§liÄŸin de tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼ne, ormancÄ±lÄ±ÄŸa ilgisini mutlaka taÅŸÄ±malÄ±yÄ±z
Bakan MuÅŸ: Hizmet ihracatÄ± son 20 yÄ±lda 4 kattan fazla arttÄ±
Bakan MuÅŸ: Hizmet ihracatÄ± son 20 yÄ±lda 4 kattan fazla arttÄ±
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Ä°lanlar
    Copyright © 2022 - TÃ¼m haklarÄ± saklÄ±dÄ±r.
    KÃ¼nye Ä°letiÅŸim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans