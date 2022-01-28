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Türkiye, “Reshoring” ile 1 trilyon dolarlık ilave üretimi kendine çekebilir

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Ocak 2022 Cuma 12:30
Türkiye, “Reshoring” ile 1 trilyon dolarlık ilave üretimi kendine çekebilir

Haber: Dinçer Karacalar
 

Dünya ekonomisi, Pandemi’nin gölgesinde zor bir yılı daha geride bıraktı. Çin-Avrupa arası konteyner maliyetleri 10 kattan fazla arttı. Artan maliyetler ve tedarik kriziyle birlikte, Kuzey Lojistik Koridoru olarak adlandırılan Doğu Avrupa-Çin arasındaki aksta karayolu trafiği son 2 yıl içinde 7 kattan fazla arttı. Bununla birlikte lojistik sektöründe “Reshoring” kavramı da ön plana çıkmaya başladı. Reshoring, çok basit bir tanımlamayla “offshorelardaki imalatın eve geri getirilmesi”ni ifade ediyor. Büyük üreticilerin maliyetler nedeniyle Çin, Güney Asya gibi uzak coğrafyalara aktardığı hammadde, ara mamul veya nihai mamul tedarik etme süreçlerinin, yeniden ülkesine veya yakınındaki bir coğrafyaya getirmesini ifade ediyor.

Global yatırımcılar, Türkiye’deki üretim fırsatlarını değerlendiriyor 

Türkiye’nin Avrupa ve Çin arasındaki konumuna değinen Tırport Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları söyledi: 

“Türkiye, Avrupa ile Çin arasındaki hatta, Kuzey Lojistik Koridoruna hükmetme ve orta lojistik koridorunun tam merkezinde yer alması sebebiyle, ülke olarak bir lojistik ve üretim üssü olabilme potansiyeline sahiptir. Dünyadaki en nitelikli tüketim coğrafyası olan Avrupa’nın bir parçası olması vesilesiyle, önümüzdeki 15 yıl içinde en az 1 trilyon dolarlık ilave bir üretimi kendi coğrafyasına çekebilme potansiyeline sahiptir. Diğer bir ifadeyle, Türkiye, dünya ekonomisinin önemli ithalatçısı konumunda olan Avrupa Kıtası’nın gözde, yakın ve güvenilir tedarikçisi konumuna yükselebilir. Küresel tedarik zincirindeki tıkanma ve sorunların farkında olan global üreticiler, yoğun bir şekilde Türkiye’yi, üretim, dağıtım ve tedarik anlamında izlemeye ve yatırım fırsatlarını kollamaya başladılar. Benzer bir şekilde 2030-2050 yıllarında Afrika ve Ortadoğu’yu stratejik bir hedef pazar olarak gören Japon ve Güney Kore’li global üreticiler de, Türkiye’deki üretim fırsatlarına bakmaya ve değerlendirmeye başladılar. Özellikle, Mersin, Adana, Antakya ve Gaziantep bu anlamda global yatırımcıların radarına girmiş durumdadır.” dedi.  

Tırport, 1.5 milyon kamyoncunun bir numaralı yük vereni olacak 

Avrupa’nın ve bölgenin sayılı dijital lojistik platformlarından birisi haline gelen Tırport, lojistik yönetiminin uçtan uca dijital olarak yönetilmesini sağlıyor. Halen Türkiye dahil 7 ülkede, 6 farklı dilde tüm dijital platformlarda(iOS, Android, web) faaliyet gösteren Tırport, önde gelen bir global grupla altyapıları hazırladıklarına devam ettiği Avrupa’da 2022 yılı ortasında operasyonlarına başlamayı planlıyor. Tırport, 5 yıl içinde Doğu Avrupa-Çin arasındaki Kuzey ve Orta Lojistik Koridorunun 1 numaralı dijital lojistik aktörü olmayı, bölgedeki 1.5 milyon kamyoncuya “Operated By Tırport” konsepti ile ev sahipliği yapmayı ve bu koridorda günlük 100 binin üzerinde FTL/LTL taşımayı yönetmeyi hedefliyor. 

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TürkiyeReshoring Ile 1 Trilyon Dolarlık Ilave üretimi Kendine çekebilir
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